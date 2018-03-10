HBL決賽場地升級 首度採用電子看板

HBL高中籃球聯賽邁向30週年，決賽在規格最高的台北小巨蛋舉行，場邊廣告看板首度使用LED電子看板，為了保護球員安全，看板架設位置特地後移50公分。中央社記者徐肇昌攝 107年3月10日

（中央社記者龍柏安台北10日電）今年是HBL高中籃球聯賽30週年，除決賽依舊在規格最高的台北小巨蛋舉行，場邊廣告看板也變成了LED電子看板，為了保護球員安全，看板架設位置特地後移50公分。



過去HBL廣告看板都是木製，高中體總競賽組長謝志成說，去年HBL決賽已引進3D投影地板，今年為讓比賽更有整體性，加上行銷單位投入，首度成功引進電子廣告看板。



謝志成強調，球員比賽時會有撲、救球，為了保護球員安全，將電子廣告看板位置，從原先場外的1.5公尺，後撤至2公尺。



HBL行銷單位、名衍行銷總經理黃成翰坦言，因電子廣告看板的置放方式與線路相對複雜，今年HBL這項創新就得額外增加新台幣50萬元的成本。



看到場中的電子廣告看板，普門高中教頭廖哲億第一個念頭就是：「這彷彿就像國際賽的規格，也像電視轉播上看到的歐洲聯賽一樣。」對於今年這項創新，給予高度肯定。



廖哲億認為，HBL球員能在最棒的場地內，享受到最高規格的場地待遇，「台灣高中籃球員是非常幸福的。」（編輯：黃瑞弘）1070310