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HBL男子組松山逆轉勝東山 連4年挺進決賽

發稿時間：2018/03/10 17:39

最新更新：2018/03/10 17:50

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106學年度HBL高中籃球聯賽，10日下午進行男子組4強賽事，松山高中（白衣）終場以58比55逆轉勝東山高中（紫衣），松山球員比賽中在籃下積極進攻。中央社記者徐肇昌攝　107年3月10日106學年度HBL高中籃球聯賽，10日下午進行男子組4強賽事，松山高中（白衣）終場以58比55逆轉勝東山高中（紫衣），松山球員比賽中在籃下積極進攻。中央社記者徐肇昌攝　107年3月10日

（中央社記者龍柏安台北10日電）松山高中今天克服全場最多14分落後，靠著最後2分24秒內6罰中3，終場58比55逆轉擊敗東山高中，連4年挺進HBL高中籃球聯賽冠軍賽，追平了HBL賽史30年最佳紀錄。

比賽結束後松山教頭黃萬隆臉上沒有太多情緒波動，談到比賽長時間處於落後，他認為球員打得太急，太想表現自己，導致攻守失序，對於決勝關頭球員的罰球他會不會緊張，他酷酷地說：「別去想就沒事。」

zoom in 106學年度HBL高中籃球聯賽，10日下午進行男子組4強賽程，松山高中逆轉挺進冠軍戰，球員林勵（右）全場拿下16分。中央社記者徐肇昌攝　107年3月10日106學年度HBL高中籃球聯賽，10日下午進行男子組4強賽程，松山高中逆轉挺進冠軍戰，球員林勵（右）全場拿下16分。中央社記者徐肇昌攝　107年3月10日

松山最後2分24秒內，莊家誠與林勵聯手6罰中3，其中林勵操刀4罰2中，都是在最後19.8秒內，他臭屁地說：「對我來說，罰球是一件easy的事，我一點都不緊張。」既然不緊張，為何命中率只有一半，他解釋：「我也不知道，感覺是會進，結果卻不一樣。」

林勵透露，比賽結束前5.7秒，他再次站上罰球線，第1罰進後，松山領先3分，他搞笑地說：「我想下一罰若再進，領先4分就可以歡呼了，所以我急著把球丟出去，看到又沒進，我真的嚇了一跳。」

松山逆轉擊敗東山，成為自南山高中（82、83、84、85學年度）後，第2支連續4年闖進決賽的球隊，由於明天冠軍賽對手，將視南山與能仁家商之間的勝方，黃萬隆說：「對方都是一時之選的球隊，就來場英雄式的對決吧，我會鼓勵球員，勇敢去做球場上的挑戰。」

首度晉級4強的東山，原大有機會挺進冠軍賽，不料卻在最後關頭崩盤，教練廖覎鋕失望地表示，主力前鋒邱子軒第4節被吹了3次走步違例，球都不會打了，他的球員在面對挫折時的抗壓仍有進步空間，另一方面是球員最後關頭失誤太多，導致無法有效進攻。

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今天東山團隊失誤高達27次，比起松山足足多出10次，這也是球隊輸球的關鍵之一。（編輯：方沛清）1070310

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