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亞運中培隊終結者人選 吳承諭享受壓力

發稿時間：2018/03/10 19:52

最新更新：2018/03/10 21:50

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zoom in 亞運中華成棒培訓隊本週進入以賽代訓階段，總教練許順益初步規劃讓吳承諭擔任終結者。圖為吳承諭7日熱身賽出賽畫面。（資料照片）中央社記者謝靜雯攝　107年3月10日亞運中華成棒培訓隊本週進入以賽代訓階段，總教練許順益初步規劃讓吳承諭擔任終結者。圖為吳承諭7日熱身賽出賽畫面。（資料照片）中央社記者謝靜雯攝　107年3月10日

（中央社記者謝靜雯台北10日電）亞運中華成棒培訓隊本週進入以賽代訓階段，目前為止和中職球隊交手4場，投手狀況漸入佳境；總教練許順益初步規劃，讓王政浩、吳承諭任終結者，吳承諭享受壓力求表現。

亞運中華成棒隊從6日起安排比賽，第一週的賽程安排，與中華職棒球隊打5場熱身賽，14日也會再與中職中信兄弟隊打一場熱身賽，許順益表示，希望透過高強度的比賽，給球員「震撼教育」，刺激他們、讓他們更有努力的目標。

目前為止中培隊已經打4場比賽，戰績1勝3敗，因為剛進入比賽狀態，投手群的調整還沒完全到位，先發投手輪值也還沒定案，本週比賽表定每場都安排5名投手上場，投球局數不會太長。

許順益指出，投手群定位還沒有完全確定下來，但初步規劃，會讓「阿牛」王政浩和吳承諭輪流負擔終結者角色；21歲的吳承諭目前為開南大學棒球隊一員，去年先後入選世大運中華成棒隊、亞洲棒球錦標賽中華成棒隊。

吳承諭表示，很開心再被選入中華培訓隊，先前集訓主要以體能加強為主，投球狀況也已經調整到8、9成；吳承諭7日對中職富邦悍將隊熱身賽後援投1局，被敲2支安打、無失分，昨天與統一獅隊熱身賽也有登板，投1局被敲1支安打、無失分。

面對終結者的角色，吳承諭表示並不陌生，在母隊開南大學時多是投救援，他自評是面對壓力會越想表現的類型，「享受壓力，在每次比賽中學習經驗」；這幾場與職棒球隊交手，他也提到職棒層級的打者無論經驗、選球都更好，是很好的學習機會。（編輯：黃于）1070310

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