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HBL高承恩關鍵3分建功 能仁險勝南山挺進冠軍賽

發稿時間：2018/03/10 21:04

最新更新：2018/03/10 21:42

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106學年度HBL高中籃球聯賽男子組4強賽10日在台北小巨蛋舉行，能仁家商林彥廷（黑衣）全場攻下17分，表現搶眼，幫助球隊取得決賽門票。中央社記者徐肇昌攝　107年3月10日106學年度HBL高中籃球聯賽男子組4強賽10日在台北小巨蛋舉行，能仁家商林彥廷（黑衣）全場攻下17分，表現搶眼，幫助球隊取得決賽門票。中央社記者徐肇昌攝　107年3月10日

（中央社記者龍柏安台北10日電）能仁家商今天靠著高三後衛高承恩，在第4節最後2分36秒飆進超前3分球，加上莊瑋杰擋下對手最後一擊，能仁終場66比65險勝南山高中，明晚將和松山高中爭冠。

能仁一度握有雙位數領先，不料南山在第4節拉出一波9比0攻勢，一度以64比63逆轉超前，好在高承恩的3分球即時澆熄對手反撲氣焰。

談到那記關鍵3分球，高承恩說：「出手就知道會進。」對於差點遭對手逆轉，他也反省地說：「那段時間我們有些鬆懈，加上我們有些莫名其妙的失誤或漏防，不過南山的進攻能力本來就很強，他們是值得尊敬的對手。」

南山第4節最後9.5秒仍有最後一波進攻機會，主控陳又瑋切入後，被莊瑋杰從後把球撥掉，談到那次關鍵防守，莊瑋杰坦言：「我超怕裁判響哨，好在裁判沒有反應。」對於自己的防守建功，他直言：「超爽。」

能仁晉級冠軍賽後，明天將與松山爭冠，大前鋒陳范柏彥表示，既然已經跨進冠軍賽，目標當然是冠軍，而松山王牌中鋒林正將是能仁禁區的麻煩人物，陳范柏彥豪氣地說：「林正交給我來（防守）。」

能仁和松山本季2度交手，能仁取得2戰全勝的優勢，8強準決賽甚至以78比46大勝「綠色神盾」，似乎握有較高贏面，教頭林正明則不敢掉以輕心，他強調松山絕對是最強的對手。

林正明生涯執掌能仁兵符超過10年，始終與冠軍擦身而過，能仁雖在101、102學年度兩度奪冠，但當時他因SBL母隊裕隆納智捷徵召，返回裕隆執掌帥印，今年是他生涯第3度帶領能仁叩關HBL冠軍賽，他說：「我生涯3次領軍打HBL冠軍賽，對手都是松山，前2次我都輸給他，這次我當仁不讓。」（編輯：黃于）1070310

106學年度HBL高中籃球聯賽男子組4強賽10日登場，能仁家商陳范柏彥（黑衣）全場拿下11分，助隊闖入決賽，表現亮眼。中央社記者徐肇昌攝　107年3月10日106學年度HBL高中籃球聯賽男子組4強賽10日登場，能仁家商陳范柏彥（黑衣）全場拿下11分，助隊闖入決賽，表現亮眼。中央社記者徐肇昌攝　107年3月10日
106學年度HBL高中籃球聯賽男子組4強賽程10日在台北小巨蛋舉行，能仁家商（黑衣）以一分險勝南山高中（白衣）闖入冠軍戰，球員難掩興奮神情。中央社記者徐肇昌攝　107年3月10日106學年度HBL高中籃球聯賽男子組4強賽程10日在台北小巨蛋舉行，能仁家商（黑衣）以一分險勝南山高中（白衣）闖入冠軍戰，球員難掩興奮神情。中央社記者徐肇昌攝　107年3月10日
106學年度HBL高中籃球聯賽，10日在台北小巨蛋舉行男子組4強賽程，能仁家商（圖）終場以66比65，一分險勝南山高中，成功晉級決賽，球員們場中開心慶祝。中央社記者徐肇昌攝　107年3月10日106學年度HBL高中籃球聯賽，10日在台北小巨蛋舉行男子組4強賽程，能仁家商（圖）終場以66比65，一分險勝南山高中，成功晉級決賽，球員們場中開心慶祝。中央社記者徐肇昌攝　107年3月10日
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