GPS專業轉播 自由車環台賽更有看頭

2018自由車環台賽11日將從台北站展開，群利科技公司（Bryton GPS）除了贊助車隊，還將GPS專業技術提供給環台賽轉播單位TVBS使用，要提供車迷更具臨場感的觀賽體驗。中央社記者李晉緯攝 107年3月10日

（中央社記者李晉緯台北10日電）自由車環台賽11日將自台北站展開，本次賽事轉播導入GPS專業技術，除賽事畫面外，將首度提供包括速度、均速、距終點距離等資訊，要提供車迷更具臨場感的觀賽經驗。



2018國際自由車環台公路大賽，11日將由台北市站揭開序幕，本次賽事列為國際自由車總會（UCI）2.1級賽事，將會有20支國內外職業車隊、近200位菁英職業選手參賽，台灣選手由「自由車一哥」馮俊凱領軍，搭配去年演出大逆轉，穿上象徵亞洲第一藍衫的陳建良，以及盧紹軒、劉恩杰、吳之皓、王景徽等潛力好手應戰。



台灣運動GPS品牌群利科技股份有限公司（Bryton GPS）執行長王聖（敏上心下）表示，這次將專業GPS技術提供給環台賽轉播單位TVBS使用，包括領先集團、主集團速度、差距等賽事即時資訊，都將首度在轉播中呈現。



王聖（敏上心下）提到，除了提供GPS技術給轉播單位，公司也贊助美國依盧密隊、日本右京隊、義大利威利爾隊，在台灣車壇方面，目前贊助環台賽、KOM等賽事為主，但未來除了贊助比賽，也不排除主辦比賽，來改善台灣的自由車環境，「台灣品牌要在世界立足不容易，但有了成果就一定想回饋台灣，希望能辦些比賽，讓台灣的自由車熱潮再起、產業跟著再往上發展。」



去年的環台賽的個人獎項中，包括象徵個人總冠軍的黃衫、象徵登山王的紅點衫由日本右京隊選手獲得，象徵衝刺王的綠衫則由美國依盧密隊選手拿下。（編輯：劉政權）1070310



