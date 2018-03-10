安麗盃8強賽再碰韓雨 周婕妤想贏球報仇

（中央社記者李晉緯台北10日電）撞球世界球后周婕妤今天在安麗盃闖進8強，下場比賽將複製2016年8強戲碼，與韓雨拚晉級機會，上次兩人在安麗盃8強交手，周婕妤不幸落敗，對此她說：「明天想擊敗韓雨，報一箭之仇。」



2018安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽8日起在台北體育館進行，8組共32名選手進行分組賽後，取得分組第一者，可直接晉級16強。



分組第2、第3名的選手則進入單淘汰的24強賽，勝者與各分組第一的選手爭奪8強門票。



以分組第一晉級16強的周婕妤，晚間以7比3擊敗白俄羅斯女將菲菲拉瓦（Marharyta Fefilava）晉級8強，11日將與中國大陸女將韓雨爭奪4強資格。



周婕妤表示，去年沒有台灣選手能晉級8強，今年大家都想贏，但搶7（局）的比賽比較難說，還好這次下場後，比賽的感覺都還可以，才能一路拿下勝利，晉級到8強。



對於下場比賽的對手韓雨，周婕妤認為，中國大陸選手穩定性高，各個都不好惹，加上韓雨懂得防守，更是難以對付。



談及2016年在安麗盃8強賽同樣遭遇韓雨的往事，周婕妤說：「上次輸給韓雨，這次當然想報仇。」



經過一整天的比賽後，台灣選手共有郭思廷、魏子茜、周婕妤、陳禾耘4人晉級8強，成績追平歷年最佳紀錄，除周婕妤將對上韓雨，郭思廷、魏子茜兩人將上演台將對戰，另外陳禾耘將對上菲律賓女將艾咪（Rubilen Amit）。（編輯：黃于）1070310