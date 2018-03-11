/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 阿里山森林鐵路HBL金正恩趙敏基

中國人大通過修憲 取消國家主席連任限制

>rss

自由車環台賽台北市站 岡本隼獨拿4項第1

發稿時間：2018/03/11 13:16

最新更新：2018/03/11 13:37

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
日本自由車國家隊選手岡本隼（圖）11日在環台賽台北市站囊括單站冠軍、亞洲冠軍、個人總成績、衝刺王4項第一。中央社記者李晉緯攝　107年3月11日日本自由車國家隊選手岡本隼（圖）11日在環台賽台北市站囊括單站冠軍、亞洲冠軍、個人總成績、衝刺王4項第一。中央社記者李晉緯攝　107年3月11日

（中央社記者李晉緯台北11日電）日本自由車國家隊選手岡本隼今天在環台賽台北市站囊括單站冠軍、亞洲冠軍、個人總成績、衝刺王4項第1，是賽事2012年升級為UCI 2.1級後，首度有選手在首站包辦4項第1。

zoom in 2018國際自由車環台公路大賽11日在台北市政府前廣場舉行，由台北市站揭開序幕。有中華隊選手頭戴上有國旗圖樣的運動安全帽，相當吸睛。中央社記者吳翊寧攝　107年3月11日2018國際自由車環台公路大賽11日在台北市政府前廣場舉行，由台北市站揭開序幕。有中華隊選手頭戴上有國旗圖樣的運動安全帽，相當吸睛。中央社記者吳翊寧攝　107年3月11日

國際自由車總會（UCI）2.1級賽事，2018國際自由車環台公路大賽今天由台北市站揭開序幕，賽事吸引19支國內外車隊、近200位菁英職業選手參賽。

日本國家隊選手岡本隼今天以1小時48分55秒率先衝線，拿下單站冠軍，並以此獲得個人總成績第1的黃衫、象徵亞洲冠軍的藍衫，另以15分搶下象徵衝刺王的綠衫，個人囊括4項第1。

今年22歲的岡本隼表示，這是他第一次參加環台賽，賽前只要求自己以平常心下場比賽，很開心最後能拿下4項榮耀，「看到這麼多媒體、粉絲包圍著，我真的覺得很興奮」。

2017年亞錦賽U23冠軍，並在環北海道賽拿下黃衫、第2站單站冠軍的岡本隼表示，隊上世界一級車隊好手新城幸也「就像我的老師」，今天除了隊友一路幫他挺進最後2公里，新城幸也更為他破風，讓他能保留體力，在最後關頭衝刺。

對於接下來的賽事，岡本隼說，他想保留各項第1的頭銜，但第2站桃園市站有不少爬坡路段，賽道其實不利於他的發揮，「但我會努力的」。（編輯：方沛清）1070311

2018國際自由車環台公路大賽11日展開，20支國內外職業車隊、近200位菁英職業選手從台北市政府前廣場出發，卯足全力衝刺爭取佳績。中央社記者吳翊寧攝　107年3月11日2018國際自由車環台公路大賽11日展開，20支國內外職業車隊、近200位菁英職業選手從台北市政府前廣場出發，卯足全力衝刺爭取佳績。中央社記者吳翊寧攝　107年3月11日
2018國際自由車環台公路大賽11日在台北市政府前廣場展開，20支國內外職業車隊、近200位選手參賽，卯足全力衝刺盼能奪得佳績。中央社記者吳翊寧攝　107年3月11日2018國際自由車環台公路大賽11日在台北市政府前廣場展開，20支國內外職業車隊、近200位選手參賽，卯足全力衝刺盼能奪得佳績。中央社記者吳翊寧攝　107年3月11日
2018國際自由車環台公路大賽11日由台北市站揭開序幕，20支國內外職業車隊、近200位選手從台北市政府前廣場出發，卯足全力衝刺盼能奪得佳績。中央社記者吳翊寧攝　107年3月11日2018國際自由車環台公路大賽11日由台北市站揭開序幕，20支國內外職業車隊、近200位選手從台北市政府前廣場出發，卯足全力衝刺盼能奪得佳績。中央社記者吳翊寧攝　107年3月11日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP