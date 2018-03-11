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滬江險勝永仁 連3年獲HBL女子組季軍

發稿時間：2018/03/11 14:15

最新更新：2018/03/11 14:24

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106學年度HBL高中籃球聯賽女子組季軍戰，永仁高中（白衣）對上滬江高中（紅衣），雙方你來我往。中央社記者張新偉攝　107年3月11日106學年度HBL高中籃球聯賽女子組季軍戰，永仁高中（白衣）對上滬江高中（紅衣），雙方你來我往。中央社記者張新偉攝　107年3月11日

（中央社記者龍柏安台北11日電）106學年度HBL高中籃球聯賽女子組季軍戰，滬江高中靠著王牌前鋒「馬臉」蘇嘉嫻攻下全場最高的29分，終場71比66擊敗永仁高中，連續第3年獲得季軍。

永仁在8強賽戰績排名第一，也是4強決賽頭號種子，不料昨天意外輸給南山高中，今天僅能和滬江爭季軍，永仁首節打出16比9的攻勢，一度握有7分領先優勢。

不過滬江靠著蘇嘉嫻領軍追分，她光在第3節就砍進3顆3分球、獨拿15分，包括在第3節結束前飆進的壓哨3分，率隊單節拉出一波28比17的攻勢，不但助滬江打出反撲氣勢，率隊止血，也逆勢取得7分超前。

決勝第4節，永仁在最後29.7秒追到只差2分，可惜關鍵一波進攻發生失誤，重獲球權的滬江死裡逃生，加上蘇嘉嫻在比賽結束前再次飆進壓哨3分球，終場以5分之差險勝永仁，連續3年拿下HBL季軍。（編輯：張芷瑄/吳協昌）1070311

106學年度HBL高中籃球聯賽女子組季軍戰，永仁高中（白衣）對上滬江高中（紅衣），雙方你來我往，互相攻防搶分。中央社記者張新偉攝　107年3月11日106學年度HBL高中籃球聯賽女子組季軍戰，永仁高中（白衣）對上滬江高中（紅衣），雙方你來我往，互相攻防搶分。中央社記者張新偉攝　107年3月11日
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