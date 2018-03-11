NBA雷霆衛少大三元 馬刺季後賽拉警報

美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆以104比94擊敗聖安東尼奧馬刺。（圖取自奧克拉荷馬雷霆推特twitter.com）

（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆「衛少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天繳出本季第19次大三元，以104比94擊敗聖安東尼奧馬刺。近況不佳的馬刺季後賽拉警報。



法新社報導，衛斯布魯克這場比賽繳出21分、12籃板、10助攻，幫助雷霆在明星賽之後取得6勝3敗戰績。



馬刺球星阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）受到看管，投16中5，全場只攻下11分。馬刺近10場比賽輸了8場。



馬刺目前西區排名掉到第7名，本季客場14勝21敗，自從1996年到1997年球季之後，馬刺21年來第一次客場戰績敗多勝少。過去連續20年闖進季後賽的NBA第一紀錄，延續之路出現困難。



路透社報導，衛斯布魯克締造本季第19場大三元後，距離生涯第100場大三元只差2場。



NBA生涯百場大三元俱樂部前3名分別是「大O」羅伯森（Oscar Robertson）181場、魔術強森（Magic Johnson）138場、基德（Jason Kidd）107場。



衛斯布魯克表示：「我只是上場比賽。我很感激上帝的眷顧，讓我有這樣的天份能打我愛的比賽。」（譯者：林宏翰/核稿：林憬屏）1070311