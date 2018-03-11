東山高中HBL佳績 林佳龍讚永不放棄

106學年度HBL高中籃球聯賽男子組季軍戰，11日下午在台北小巨蛋登場，由南山高中（紅衣）對上東山高中（白衣），雙方你來我往，互不相讓。中央社記者張新偉攝 107年3月11日

（中央社記者蘇木春台中11日電）全國高中籃球聯賽今日舉行男子組季軍賽，台中市東山高中對上新北市南山高中，雖與季軍差身而過，但仍是台中球隊有史以來最佳成績，讓台中市長林佳龍在臉書力讚，感謝選手永不放棄。



台中市多年來沒有籃球隊進入全國高中籃球聯賽（HBL）四強，去年東山高中獲得第五名，已是台中市最佳成績，今年東山高中首度闖進四強，10日差點打敗衛冕軍松山高中，11日與南山高中在季軍賽交手。



台中市長林佳龍11日在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，昨天跟今天的兩場比賽，看見「不可能」，在此之前誰能想像，才成軍6年的東山高中籃球隊，昨天對上松山高中，差一點點就獲勝。



而今天季軍賽對上傳統名校南山高中，一直到下半場開場不久，落後還高達20分，但台中選手沒有放棄，可惜最後仍以77比73，4分之差跟季軍差身而過。



他說，要給來自台中的東山高中籃球隊一個讚，並力誇東山高中永不放棄的精神，認為雖敗猶榮。



林佳龍也強調，資源不足，是很多學校發展體育所面對的共同課題，為了能讓這些孩子有更好的訓練環境，台中市府去年暑假核定東山高中聘任籃球專任運動教練，今年也補助訓練設施設備及培訓經費，當孩子的後盾。（編輯：黃于）1070311



