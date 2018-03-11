唐肇廷單場4安 統一獅擊敗培訓隊

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊11日與亞運中華成棒培訓隊打熱身賽，統一獅靠唐肇廷（中）單場4安，配合陳鏞基兩分砲，終場就以3比2險勝。（統一獅提供）中央社記者黃巧雯傳真 107年3月11日

（中央社記者黃巧雯台北11日綜合報導）中華職棒統一獅今天與亞運中華成棒培訓隊打熱身賽，統一靠著洋投馬丁尼茲先發5局僅失一分，加上唐肇廷單場4安打以及陳鏞基兩分砲，終場以3比2險勝培訓隊。



統一獅今天派出洋投馬丁尼茲先發，培訓隊則由吳昇峰掛帥主投，中培隊前3局受到馬丁尼茲壓制，九上九下，直到4局上才突破封鎖，靠著戴如量、林加祐2支二壘安打攻下一分，廖俊凱6局上從獅隊中繼投手林航手中敲出陽春砲，取得2比0領先。



馬丁尼茲先發表現不錯，投5局失一分，有4局讓中培隊三上三下，僅被敲出2支安打，送出3次三振。



吳昇峰儘管每局都讓獅隊打者上壘，但總能化解危機，投5局無失分，被敲出6支安打，唐肇廷就包辦3支，讓獅隊打者吞下5次三振。



獅隊直到第6局趁著吳昇峰退場休息、換上唐嘉駿登板中繼，前2次打擊都吞下三振的潘武雄率先安打上壘，鄧志偉敲出安打，潘武雄趁著失誤跑回本壘得分，陳鏞基再揮出兩分砲，獅隊反倒以3比2超前，唐嘉駿沒有解決任何打者就退場休息。



培訓隊投手江國豪登板救火，成功化解危機，投1.1局未失分，未讓獅隊打者上壘；林安可後援投0.1局，被敲出一支安打，投出2次保送，製造滿壘危機，培訓隊緊急推出終結者王政浩登板救援，投1.1局，飆出3次三振，送出一次保送。



唐肇廷今天打擊猛打賞，4打數4安打，包括3支二壘安打，守備也有精彩的美技接殺，賽後獲選單場MVP。



獅隊在林航中繼一局後，依序派出廖文揚、江承峰、王鏡銘登板後援，未再失分。



中華培訓隊第7至9局都有得點圈進攻的機會，其中第8、9局一度攻占滿壘，可惜都未能把握得分契機，終場獅隊以3比2擊退培訓隊，拿下對戰三連勝。（編輯：吳協昌）1070311