陳思明衛冕安麗盃 陳禾耘亞軍創紀錄

（中央社記者李晉緯台北11日電）台灣撞球女將「龍捲風」陳禾耘今天在安麗盃以4比11不敵中國大陸女將陳思明拿下亞軍，創下個人在安麗盃的最佳紀錄，陳思明則是賽事相隔16年後，再度出現能衛冕安麗盃的選手。



總獎金9萬3400美元的2018安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽8日起在台北體育館進行，陳禾耘今天在搶11局的冠軍戰，開局就陷入0比4落後，第5局發生失誤讓陳思明清空台面，所幸搶下第6局，稍稍踩住煞車。



稍後陳思明又連下3局拉開領先差距，陳禾耘在第10局把握衝球機會拿下該局，之後雙方各拿兩局，陳禾耘4比10落後時，陳思明把握衝球局，讓陳禾耘最終以4比11俯首稱臣，但拿下亞軍已創下陳禾耘個人在安麗盃的最佳紀錄。



過去陳禾耘在安麗盃最好的成績，是2004年、2009年兩度打進8強，這次她從會外賽打起，先以分組第3晉級24強，接著接連擊敗中國大陸女將潘曉婷、菲律賓女將艾咪（Rubilen Amit）、中國大陸的韓雨，晉級冠軍賽。



台灣選手之前有陳純甄、柳信美、林沅君、周婕妤曾在安麗盃登頂，可惜陳禾耘今天不敵陳思明，無緣成為第5位在安麗盃奪冠的台灣選手。



陳思明2017年橫掃安麗盃、世界9球中國上海公開賽、海南WPA世界女子花式9號球錦標賽冠軍，和波蘭世界運動會、土庫曼亞洲室內暨武藝運動會金牌，今天在安麗盃奪冠，除抱走冠軍獎金3萬4000美元，完成2連霸更是繼賽史5屆冠軍費雪（Allison Fisher）在2001年、2002年的連霸後，再度能成功衛冕的選手。（編輯：黃于）1070311