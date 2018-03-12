自由車環台賽搞烏龍 選手被導錯路

（中央社記者龍柏安台北12日電）2018國際自由車環台賽，今天在桃園市進行第2站，卻發生主集團走錯路的大烏龍，大會裁判長在終點前18公里先終止比賽，待主集團與領先集團會合後，再先後放行。



環台賽第2站桃園市站，全長共119.95公里，比賽路線繞行桃園、蘆竹、大園、觀音、新屋、楊梅、平鎮、大溪、龍潭及復興等10個行政區，以及「2018桃園農業博覽會」基地，終點設於復興區角板山。



比賽進行到約90.5公里處，當時領先集團與主集團相差1分10秒，不料主集團被導錯方向走錯路，差距被拉開至約5分鐘，伊朗籍裁判梅吉德（Majid）當機立斷先暫停比賽，待主集團跟上領先集團後再重賽。



梅吉德坦言，在歐洲也曾發生過走錯路事件，如果選手都在同一集團比較好處理，但已分裂成不同集團，就得根據國際自由車總會（UCI）規則作基準，做最合理和適當的處理，因此主集團跟上後，先放行領先集團1分10秒，再放行主集團。



2016年環台賽總冠軍、日本右京車隊的澳洲車手羅比（Robbie Hucker），以2小時53分46秒奪冠，對於比賽走錯路的烏龍，他坦言：「是有影響，但這樣對騎錯路的主集團比較公平。」



中華隊單站以馮俊凱排名33最佳，陳建良56次之，累積成績方面，也以馮俊凱24名最佳，陳建良55次之。



環台賽第3站浪漫台3線站，明天上午9時30分由新竹縣高鐵七路交叉路口出發，經關西、石頭山風景區、峨眉湖驛站、獅頭山風景區、南庄遊客中心、仙山風景區、公館陶色公路、汶水老街、壢西坪休閒農場、卓蘭大橋抵石岡旅客服務中心計156.30公里。（編輯：李錫璋）1070312