/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 捷運票價吳音寧HBL阿里山森林鐵路
>rss

自由車環台賽搞烏龍 選手被導錯路

發稿時間：2018/03/12 18:15

最新更新：2018/03/12 18:15

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北12日電）2018國際自由車環台賽，今天在桃園市進行第2站，卻發生主集團走錯路的大烏龍，大會裁判長在終點前18公里先終止比賽，待主集團與領先集團會合後，再先後放行。

環台賽第2站桃園市站，全長共119.95公里，比賽路線繞行桃園、蘆竹、大園、觀音、新屋、楊梅、平鎮、大溪、龍潭及復興等10個行政區，以及「2018桃園農業博覽會」基地，終點設於復興區角板山。

比賽進行到約90.5公里處，當時領先集團與主集團相差1分10秒，不料主集團被導錯方向走錯路，差距被拉開至約5分鐘，伊朗籍裁判梅吉德（Majid）當機立斷先暫停比賽，待主集團跟上領先集團後再重賽。

梅吉德坦言，在歐洲也曾發生過走錯路事件，如果選手都在同一集團比較好處理，但已分裂成不同集團，就得根據國際自由車總會（UCI）規則作基準，做最合理和適當的處理，因此主集團跟上後，先放行領先集團1分10秒，再放行主集團。

2016年環台賽總冠軍、日本右京車隊的澳洲車手羅比（Robbie Hucker），以2小時53分46秒奪冠，對於比賽走錯路的烏龍，他坦言：「是有影響，但這樣對騎錯路的主集團比較公平。」

中華隊單站以馮俊凱排名33最佳，陳建良56次之，累積成績方面，也以馮俊凱24名最佳，陳建良55次之。

環台賽第3站浪漫台3線站，明天上午9時30分由新竹縣高鐵七路交叉路口出發，經關西、石頭山風景區、峨眉湖驛站、獅頭山風景區、南庄遊客中心、仙山風景區、公館陶色公路、汶水老街、壢西坪休閒農場、卓蘭大橋抵石岡旅客服務中心計156.30公里。（編輯：李錫璋）1070312

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP