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MLB太空人赴白宮 柯利亞和貝爾川未出席

發稿時間：2018/03/13 09:51

最新更新：2018/03/13 09:51

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普今天在白宮祝賀去年世界大賽冠軍美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人隊，但並非所有球員都赴白宮，缺席球員裡最引人注目的是明星賽游擊手、來自波多黎各的柯利亞。

法新社報導，這場在白宮東廳（East Room）舉行半小時儀式，川普（Donald Trump）祝賀德州的休士頓太空人（Astros）奪下世界大賽冠軍。在這之前，颶風哈維（Harvey）侵襲休士頓，釀嚴重災害。

休士頓太空人以4勝3負戰績擊敗洛杉磯道奇隊，贏得隊伍成軍以來第一座世界大賽冠軍獎盃。

川普說：「我想向所有休士頓太空人球員和管理人員表達謝意，感謝你們成為場上和場外的真正冠軍。」

但兩名休士頓太空人知名球星柯利亞（Carlos Correa）和投手吉爾斯（Ken Giles）今天未赴白宮。球隊人員告訴「休士頓紀事報」（Houston Chronicle），他們因為家庭事務與白宮行撞期而缺席。

路透社報導，和柯利亞同樣來自波多黎各的退役球星貝爾川（Carlos Beltran）也未赴白宮。去年9月颶風瑪莉亞（Maria）重創波多黎各，貝爾川發聲批評美國政府反應。但上月，他告訴「紐約郵報」（New York Post），他不會因為川普而不去白宮。

貝爾川說：「他是美國總統。」「有時，我們不喜歡或喜歡他所做的事。但不管怎麼說，他是總統，所以與此無關。」（譯者：葉俐緯/核稿：徐睿承）1070313

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