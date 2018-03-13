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哈登率火箭穩居龍頭 馬刺跌到西區第10

發稿時間：2018/03/13 14:40

最新更新：2018/03/13 14:40

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（中央社休士頓12日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭「大鬍子」哈登（James Harden）今天攻下28分，助隊以109比93擊敗聖安東尼奧馬刺，坐穩西區龍頭寶座，馬刺則跌至西區第10。

法新社報導，哈登再度拿出令人熱血沸騰的表現，搶下28分、6籃板、6助攻，在主場粉絲面前助火箭戰績推升到53勝14敗，西區排名第1，領先金州勇士2場勝差。隨著季後賽將近，排名領先意味屆時將保有主場優勢。

火箭控衛保羅（Chris Paul）繳出18分、9助攻、3籃板。亞瑞薩（Trevor Ariza）挹注15分，長人卡佩拉（Clint Capela）得13分、9籃板。葛林（Gerald Green）板凳出發貢獻14分。

這場勝仗也意味著勇士篤定連續第6季挺進季後賽。

而馬刺傷兵累累，少了雷納德（Kawhi Leonard）和阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）後表現低迷，全隊今天多半無法攻破火箭防線。

福布斯（Bryn Forbes）和懷特（Derrick White）替補上場，雙雙拿下全隊最高的14分，先發陣容中最高分是蓋伊（Rudy Gay）13分。

馬刺吞敗後排名跌出西區前8，滑到第10，再不奮起就會是1996-1997球季以來首度缺席季後賽。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1070313

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