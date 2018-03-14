中信兄弟 4/1辦林威助引退儀式

中信兄弟14日公布上半季主題日以及開幕週活動，並宣布將於4月1日賽後為林威助舉辦正式引退儀式。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北14日綜合報導）去年宣布引退的中信兄弟林威助，今年轉任二軍總教練，中信兄弟今天公布上半季主題日以及開幕週活動，並宣布將於4月1日賽後為林威助舉辦正式引退儀式。



中信兄弟林威助去年球季結束後退休，結束15年球員生涯，今年接掌二軍總教練，中信兄弟今天發布新聞稿宣布，4月1日賽後將在台中洲際棒球場舉辦正式引退儀式，並在台中棒球故事館舉辦為期2個月的「林威助引退展」。



中信兄弟今天一併揭曉上半季主題日及3月28日至4月1日開幕週活動，由於開幕週「台中兄威」為洲際棒球場改建後的首場系列賽事，林威助引退儀式除了將在4月1日舉辦外，3月31日、4月1日兩天林威助都會到現場與球迷見面。



除了開幕週外，上半季主題日活動包括適合闔家同樂的「大象牽小象」、與日本知名動漫合作舉辦「神龍再現」、「寵愛女孩」、「台中大亨」、「B COOL」等。



中信兄弟預告，3月16日將公布年度口號、年度主視覺，並邀請到宇宙人至現場發表年度歌曲及形象MV，而中信兄弟球員彭政閔、周思齊、張志豪、詹子賢、王威晨及王鴻程也將穿著 2018 新版主客場球衣走秀。（編輯：李亨山）1070314