全英羽球公開賽 戴資穎直落二過頭關

（中央社記者李晉緯台北14日綜合報導）羽球世界球后戴資穎今天在全英公開賽女單首戰，花費38分鐘就以直落二擊敗對手，順利闖過頭關晉級16強。



世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級1000等級，總獎金100萬美元（約新台幣2900萬元）的全英公開賽，今天起在英國的伯明罕進行。



世界球后戴資穎今天在女子單打首戰，對上世界排名11的印度女將賽娜（Saina Nehwal），兩人過去6次交手，雙方各拿3勝，在對戰上平分秋色。



今天的比賽開打後，戴資穎與賽娜不斷拉鋸，在兩人14比14戰成平手時，戴資穎拉出一波7比0猛攻，以21比14先拿下首局。



次局的比賽，戴資穎開局落後，一度以5比10落後5分，在15比17落後時，連下3分以18比17翻轉戰情，雖然被對手扳平，但戴資穎穩住陣腳連下3分，以21比18鎖定勝利。



另外，台灣男單選手王子維今天以21比17、21比18擊敗泰國選手坦農薩克（Tanongsak Saensomboonsuk）闖過頭關晉級16強。



男子雙打的比賽，廖敏竣與蘇敬恒的組合，以兩個22比20扳倒大會第4種子，中國大陸選手劉成與張楠的組合。陳宏麟與王齊麟的組合以21比10、21比15擊敗日本選手井上拓斗與金子祐樹的組合，兩組人馬都晉級16強。（編輯：李錫璋）1070314