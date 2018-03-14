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航源FC慘敗 洪慶懷：這就是世界水平

發稿時間：2018/03/14 22:19

最新更新：2018/03/14 22:19

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（中央社記者李晉緯新北14日電）航源FC今天在亞足聯盃以1比5慘敗給北韓4.25，賽後航源教練洪慶懷表示，「這就是世界的水平」，但相信球員在比賽中能學習到不少東西。

航源FC在今天亞足聯盃（AFC CUP）的主場首役，在輔大足球場迎戰曾在北韓聯賽奪得16次冠軍的強敵4.25，航源FC上半場就丟兩球陷入落後，下半場開踢不久又接連被進球，轉眼以4球落後，雖替補的劉泳陞為球隊進球，但4.25持續進攻，最終航源FC以1比5敗給4.25。

洪慶懷表示，4.25的移動速度快，不論空中、地面的傳導都十分快速，讓航源FC年輕球員有些招架不住，他們展現的就是「世界的水平」。

對於今天在主場慘敗，洪慶懷認為，球員在臨場上對危險球的處理不好，所以比較可惜的在上半場丟掉了兩球，如果能在上半場保持0比0平手，戰局或許會不同，「至少不會輸那麼多」。

4.25教練吳允善表示，能在客場拿下重要勝利，大家都很高興，尤其航源FC的歷史雖不如4.25，但在比賽中仍展現相當的強度，今天贏球後，接下來會拿出更好的表現，對上澳門賓菲加。

今天踢進兩球的安日范表示，雖然對航源FC不熟悉，但感覺起來航源FC沒有想像中強，不過仍祝福航源FC在亞足聯盃接下來的比賽有好的發展。（編輯：黃于）1070314

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