梅西踢進歐冠100球 球迷：天佑吾皇

效力巴塞隆納隊的足球天王梅西（右）拿下個人在歐冠第100個進球，帶隊挺進8強。（圖取自巴塞隆納隊臉書www.facebook.com）

（中央社巴塞隆納14日綜合外電報導）球迷聲聲呼喊「大王」（The King），效力巴塞隆納隊的足球天王梅西（Lionel Messi）下令殲滅切爾西隊，拿下個人在歐冠第100個進球，帶隊挺進8強。



比賽開踢前，巴塞隆納主場球迷拉著寫有「天佑吾皇」的布條力挺梅西。比賽開始才129秒、對手僅僅傳球一次，梅西就已經踢球進網，掀起主場歡呼聲。



梅西進球16分鐘後，又再妙傳隊友狄姆貝利（Ousmane Dembele），巴塞隆納取得2比0領先。



梅西接著踢進個人在歐洲冠軍聯賽（Champions League）第100次進球，幫助球隊以3比0拿下這場勝利，兩戰總和4比1擊敗對手，晉級下一輪。



梅西在歐冠第123場出賽踢進100球，歐冠史上第2名百球俱樂部的會員，先他一步的是皇家馬德里隊「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在152場比賽中踢進117球。



30歲的梅西生子後氣勢正旺，他5天前才剛迎接第3個孩子誕生，錯過10日巴塞隆納隊在西甲聯賽擊敗馬拉加隊之戰。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070315