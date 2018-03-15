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獅隊25日台南主場開幕戰 王識賢開球獻唱

發稿時間：2018/03/15 16:06

最新更新：2018/03/15 16:26

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中華職棒統一獅台南主場開幕戰將在25日登場，獅隊15日發布新聞稿宣布，開幕戰當天除了將為中職救援王林岳平舉行引退儀式外，也將邀請影歌視三棲唱將王識賢開唱，並擔任開球嘉賓。（統一獅提供）中央社記者黃巧雯傳真　107年3月15日中華職棒統一獅台南主場開幕戰將在25日登場，獅隊15日發布新聞稿宣布，開幕戰當天除了將為中職救援王林岳平舉行引退儀式外，也將邀請影歌視三棲唱將王識賢開唱，並擔任開球嘉賓。（統一獅提供）中央社記者黃巧雯傳真　107年3月15日

（中央社記者黃巧雯北15日綜合報導）中華職棒統一獅今天宣布，3月25日台南棒球場開幕戰除了規劃中職救援王林岳平引退活動外，還將邀請影歌視三棲唱將王識賢擔任開球嘉賓。

中職29年開幕戰即將於3月24日正式開打，統一獅今年台南主場開幕戰緊接地將在25日登場，去年年度戰績第二名的獅隊，今年年度口號則喊出NUMBER ONE，展現奪冠企圖心。

繼先前公布25日開幕戰結束後，為中職救援王林岳平舉行引退儀式外，統一獅今天發布新聞稿宣布，開幕戰當天將邀請王識賢獻唱，並擔任開幕戰開球嘉賓。

王識賢曾獲得金曲獎的台語最佳男歌手，台語歌唱功力了得，開幕戰當天王識賢將現場演唱「一片天」及「腳踏車」。

學生時代曾熱愛足球的王識賢，3月25日也是首度站上職棒球賽擔任開球嘉賓，王識賢表示：「很開心有機會能夠站在職棒場上開球，最近也會找時間練習一下，希望當天賽事能夠開出漂亮好球，很期待那天的到來。」（編輯：方沛清）1070315

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