怪罪隊友惹眾怒 韓競速滑冰女將被罵到住院

（中央社首爾15日綜合外電報導）冬季奧運期間，南韓競速滑冰女子選手金寶凜（Kim Bo-Reum）因為羞辱隊友而遭受排山倒海的批評，據報導她已經到醫院尋求心理治療。



法新社報導，冬奧競速滑冰女子500公尺團體追逐賽風波後，金寶凜成為社會公憤的眾矢之的，因而蒙受「精神焦慮與緊張」。



金寶凜與隊友朴鎮媛（Park Ji-woo）責備另一名隊友盧善英（Noh Seon-yeong）滑太慢拖累團隊，使南韓隊錯失奪牌機會，因而引爆全民怒火。



學校和職場霸凌在南韓堪稱嚴重的社會問題，金寶凜與朴鎮媛的行為被視為違反團隊精神。



超過60萬南韓民眾上總統府青瓦台的網站連署，要求將兩人踢出國家隊。



南韓多家媒體引述金寶凜所屬經紀公司Bravo & New發言人說：「即使在奧運結束之後，金寶凜還是說自己會精神焦慮和緊張。」



報導指出，金寶凜在醫生建議下住進老家大邱的醫院。醫生也建議她母親尋求治療。



經紀公司指出：「金寶凜在冬奧期間遭受的心理創傷超過我們想像，她媽媽一樣非常痛苦，她們在醫生建議下一起住院。」



比賽當時，金寶凜、朴鎮媛領先盧善英許多，不過團體追逐賽是3人一組，以最後一人通過終點的成績計算。賽後金寶凜斥責淚流滿面的盧善英，責怪說都是因為她才輸掉比賽。（譯者：林宏翰/核稿：何宏儒）1070315