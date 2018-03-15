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昆山馬拉松好台 供選手吃鳳梨酥與珍奶

發稿時間：2018/03/15 17:28

最新更新：2018/03/15 17:28

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（中央社記者陳家倫上海15日電）跑馬拉松的風氣在兩岸民間日漸興盛，昆山官方4月15日將打造一場「台味十足」的兩岸馬拉松賽事，不僅請來電音三太子表演，補給品是鳳梨酥與太陽餅，選手餐是滷肉飯和珍奶。

2018海峽兩岸（昆山）馬拉松將於4月15登場，活動由中國田徑協會、江蘇省昆山市人民政府主辦。截至目前6000個參賽名額全部報滿，其中全程馬拉松1500人，半程馬拉松2000人，迷你馬拉松2500人。

2018海峽兩岸（昆山）馬拉松是昆山第一屆大型全民馬拉松賽事，主辦單位在這次馬拉松比賽中融入了「兩岸一家親」的內涵，期盼能成為昆、台兩地體育、文化、美食等方面交流的新平台。

主辦單位表示，賽事將融入大量的台灣元素，包括穿著台灣民族服飾的沿途加油團、電音三太子和崑曲的連袂表演；沿途賽道補給也有台灣特色零食鳳梨酥、太陽餅、方塊酥等；選手完賽後的餐點則是滷肉飯和珍珠奶茶。

主辦單位表示，賽事以昆山經濟技術開發區時代大廈作為起點，昆山國際會展中心為終點，途經同豐路、馬鞍山路、前進路等昆山市區重點交通幹道。選手一邊跑步鍛鍊身體，也可欣賞一旁公園、濕地的景致與感受市民生活。

在安全保障方面，主辦單位安排了1萬2000名工作人員為賽事服務。

馬拉松賽事登場前，昆山國際會展中心將在4月12日至14日舉行昆馬嘉年華，活動對所有昆山市民免費開放，現場有台灣美食、文創、媽祖文化，讓所有昆山人感受到馬拉松賽事的氛圍以及台灣文化。（編輯：張淑伶）1070315

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