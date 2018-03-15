爭議未解 林德福促足協暫緩會員大會

（中央社記者龍柏安台北15日電）中華足協原訂週六改選，因發生爭議，國際足總（FIFA）來函促暫停，足協則打算召開緊急會員大會，針對非會員能否參選進行討論，但體育署長林德福今天表示，應全部暫緩。



足協原訂17日進行改選，但包括台灣日本關係協會會長邱義仁的理事長參選資格等，遭足協以「非會員不具參選資格」否定，兩派人馬引用足協章程中的不同條文各自解讀，現任足協副理事長龔元高甚至上書至國際總會，希望由FIFA裁決定奪，FIFA也來函要求足協暫緩改選程序，屆時將由FIFA與亞洲足球聯盟派員來台評估後，再進行下一步。



林德福今天強調，在釐清爭議與疑慮前，他不建議足協繼續召開會議，以免增加新的爭議。他說：「昨天我知道FIFA來函的消息後，就在傍晚緊急發文給足球協會，希望他們停止會議與改選。」



由於中華足協的協會章程，是由FIFA在2013年5月主導修訂，因此針對條文中的釋疑，也需交由FIFA定奪。林德福說，FIFA與各國足協之間都有特殊關係，因此他會選擇尊重FIFA的意見，也把爭議的判斷和裁決權，交由FIFA來定奪。



足協秘書長陳威任說，已收到體育署公文，但FIFA的來函是要求暫緩選務工作，他們當然會依照FIFA的指示，不過會員大會是很早以前就決定要召開，「我們希望在改選前，針對爭議的部分先取得會員們的共識，我們希望讓FIFA知道會員的意志和共識。」



不過，陳威任也說，針對能否召開緊急會員大會一事，他已發文至FIFA詢問，若FIFA有做出任何裁示，協會也會遵照FIFA的意見辦理。（編輯：黃瑞弘）1070315