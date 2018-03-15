/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 米其林頤宮霍金繁星放榜
>rss

爭議未解 林德福促足協暫緩會員大會

發稿時間：2018/03/15 18:17

最新更新：2018/03/15 18:17

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北15日電）中華足協原訂週六改選，因發生爭議，國際足總（FIFA）來函促暫停，足協則打算召開緊急會員大會，針對非會員能否參選進行討論，但體育署長林德福今天表示，應全部暫緩。

足協原訂17日進行改選，但包括台灣日本關係協會會長邱義仁的理事長參選資格等，遭足協以「非會員不具參選資格」否定，兩派人馬引用足協章程中的不同條文各自解讀，現任足協副理事長龔元高甚至上書至國際總會，希望由FIFA裁決定奪，FIFA也來函要求足協暫緩改選程序，屆時將由FIFA與亞洲足球聯盟派員來台評估後，再進行下一步。

林德福今天強調，在釐清爭議與疑慮前，他不建議足協繼續召開會議，以免增加新的爭議。他說：「昨天我知道FIFA來函的消息後，就在傍晚緊急發文給足球協會，希望他們停止會議與改選。」

由於中華足協的協會章程，是由FIFA在2013年5月主導修訂，因此針對條文中的釋疑，也需交由FIFA定奪。林德福說，FIFA與各國足協之間都有特殊關係，因此他會選擇尊重FIFA的意見，也把爭議的判斷和裁決權，交由FIFA來定奪。

足協秘書長陳威任說，已收到體育署公文，但FIFA的來函是要求暫緩選務工作，他們當然會依照FIFA的指示，不過會員大會是很早以前就決定要召開，「我們希望在改選前，針對爭議的部分先取得會員們的共識，我們希望讓FIFA知道會員的意志和共識。」

不過，陳威任也說，針對能否召開緊急會員大會一事，他已發文至FIFA詢問，若FIFA有做出任何裁示，協會也會遵照FIFA的意見辦理。（編輯：黃瑞弘）1070315

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP