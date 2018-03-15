自由車環台賽 新城幸也大贏家

（中央社記者李晉緯台北15日綜合報導）自由車環台賽在今天屏東縣站結束後落幕，台灣自由車一哥馮俊凱在巴林美利達車隊的隊友新城幸也穿走個人總冠軍、亞洲總冠軍的黃衫、藍衫，成為最大贏家。



第5站屏東縣站今天從屏東縣政府出發，經大鵬灣跨海大橋，到大鵬灣國家風景管理處的終點，全程192.8公里，是今年環台賽最長的一站。



今天比賽的前3名，依序是義大利威利爾隊的路卡（Luca Pacioni）、美國聯合赫斯隊的盧卡斯（Lucas Sebastian Haedo）、日本右京隊的雷蒙（Remond Kreder）。



所有賽程結束後，日本國家隊的新城幸也拿下黃衫、藍衫，代表衝刺王的綠衫由以色列隊的艾德溫（Edwin Avila Vanegas）獲得，登山王紅點衫由比利時席貝爾隊的吉米（Jimmy Janssens）獲得；團體總冠軍是比利時席貝爾隊。



新城幸也表示，今天的策略是跟住主集團，同時把領先集團跟主集團的秒差控制在3分鐘內，感謝隊友幫他抬轎，讓他毫無懸念地保住黃衫和藍衫；能留下黃衫和藍衫他很開心，上一次拿到黃衫，已是2012年參加法國環利穆贊賽（Tour du Limousin）的事了。



他也特別提到，謝謝台灣在311大地震時給日本的溫暖。



台灣選手總成績最佳前3名，分別是RTS洲際車隊陳建州的44名、中華隊馮俊凱的49名、中華隊陳建良的50名。



主辦單位新聞稿指出，隨隊採訪媒體票選的「720金將戰（真正讚）」獎項頒給馮俊凱，馮俊凱雖已是一級車手，仍返國效力中華隊，拚盡全力，精神可嘉。（編輯：陳怡璇）1070315