印地安泉網賽 謝淑薇女雙勇闖冠軍賽

（中央社記者龍柏安台北16日電）台灣網球一姊謝淑薇今天和捷克女將史翠可娃聯手，在印地安泉網賽女雙4強，以7比6（2）、6比3擊敗中國徐一幡與加拿大女將達布洛夫斯基，挺進決賽。



印地安泉網賽是男女共站的頂級大賽，謝淑薇和史翠可娃（Barbora Strycova）一路過關斬將，也是4強當中唯一的非種子選手，兩人今天費時75分鐘，以直落二掃下大會第3種子的徐一幡與加拿大女將達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski），這也是謝淑薇繼杜拜女網賽之後，本季第2度闖進女雙冠軍賽。



今天首盤雙方一路僵持，前12局雙方各破了對手1次發球局，以6比6打平，搶7大戰，「謝娃配」在開局打成1比1後，勢如破竹連拿5分，取得6比1大幅領先，首盤以7比2率先拿下。



首盤入袋後，「謝娃配」彷彿吃下定心丸，次盤攻勢更猛，整盤僅在第4局暴露出唯一一次破發點，不過順利化解危機保發，隨後第5局首度破發成功，先取得3比2領先，此後「謝娃配」又在第9局再度破發，就以6比3拍下對手，拿下決賽入場券。



謝淑薇決賽對手將是女雙大會頭號種子，今年澳洲網球公開賽女雙亞軍的俄羅斯組合瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）、維辛尼娜（Elena Vesnina）。（編輯：唐聲揚）1070316