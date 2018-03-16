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全英公開賽 戴資穎輕鬆晉8強

發稿時間：2018/03/16 10:40

最新更新：2018/03/16 10:40

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（中央社記者龍柏安台北16日電）世界球后戴資穎今天在總獎金100萬美元的「世界巡迴超級1000」全英公開賽女單次輪，以21比15、21比11輕取泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan），晉級8強。

全英公開賽又被稱為「小世界盃」，是羽壇歷史最悠久的公開賽之一，戴資穎去年首度在女單奪冠，成為台灣羽壇史上首位在全英奪冠的球員，今年她頂著世界球后的光環出席力拚衛冕，希望能成為近10年來首位在全英衛冕的女單好手。

戴資穎首局前半段和對手僵持，雙方鏖戰至14比14平，小戴靠著一波7比1的攻勢打爆對手，先以21比15拿下；次局戰況相仿，小戴雖在6比7小幅落後下，掀起9比0猛攻，不但逆勢超前對手，也一舉擊潰對手意志，最終以21比11拿下晉級門票。

小戴8強賽的對手，是世界排名14的日本左撇子女將大堀彩，兩人過去交手4次，小戴4勝全勝從未輸過，兩人預計在台灣時間今晚7時交鋒，爭取4強門票。

除戴資穎外，台灣世界排名第七的男雙組合陳宏麟與王齊麟，也在男雙後來居上，以19比21、21比16、21比18扳倒丹麥的克利斯提安森（Mathias Christiansen）與杜加德（David Daugaard），有驚無險挺進8強。（編輯：管中維）1070316

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