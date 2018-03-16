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兄弟砸3千萬修洲際 目標60主場全進駐

發稿時間：2018/03/16 13:25

最新更新：2018/03/16 13:42

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zoom in 中職中信兄弟隊16日舉行年度行銷活動發表會，喊出年度口號Honor，主客場新球衣同時亮相，周思齊（中）表示，「新球衣新氣象，希望今年可以拿下總冠軍」。左為兄弟隊隊長彭政閔，右為兄弟隊張志豪。中央社記者張新偉攝　107年3月16日中職中信兄弟隊16日舉行年度行銷活動發表會，喊出年度口號Honor，主客場新球衣同時亮相，周思齊（中）表示，「新球衣新氣象，希望今年可以拿下總冠軍」。左為兄弟隊隊長彭政閔，右為兄弟隊張志豪。中央社記者張新偉攝　107年3月16日

（中央社記者謝靜雯台北16日電）中信兄弟隊推出隊史首套灰色球衣，領隊劉志威表示，無論球衣怎麼改變，黃色還是會保留，兄弟今年全面入主洲際球場，花費約3千萬元預算整修，朝60場主場全安排在此為目標。

兄弟隊今年全面入主台中洲際棒球場，計畫3期工程整修球場，第一期工程包括增設豪華家庭席、加強球員使用設備如水療區、獨立防護室等，接著會在一、三壘側再多增設家庭席次，並會設置親子氣墊區，以及全面翻新球員休息室，劉志威表示，「不去預設進場觀眾人數，希望以家庭為單位，全面提升球迷觀賽體驗」。

劉志威表示，球場整修工程分3期進行，目標在今年球季中就可以全面完成，所以還需要安排時程，利用球隊不在洲際比賽的時候進行；初步估算，不包括草皮翻新費用，總計花費約3千萬元。

兄弟今年安排51場主場賽事在洲際棒球場，今年大手筆翻修，劉志威也提到，「未來目標60場主場都安排在洲際棒球場」。（編輯：方沛清）1070316

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