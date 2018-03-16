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詹子賢不跟別人比較 盼壓力讓自己更成長

發稿時間：2018/03/16 13:30

最新更新：2018/03/16 13:41

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中職中信兄弟隊16日舉行年度行銷活動發表會，主客場新球衣同時亮相，客場球衣首度採用灰色「猛象灰」，球星王鴻程（左起）、詹子賢與王威晨出席展示。中央社記者張新偉攝　107年3月16日中職中信兄弟隊16日舉行年度行銷活動發表會，主客場新球衣同時亮相，客場球衣首度採用灰色「猛象灰」，球星王鴻程（左起）、詹子賢與王威晨出席展示。中央社記者張新偉攝　107年3月16日

（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職中信兄弟隊野手詹子賢今天出席球隊年度行銷活動記者會，穿上全新灰色客場球衣；去年拿下年度新人王，今年獲大幅加薪、表現受矚目，他表示，「有壓力才有成長」。

詹子賢去年球季表現亮眼，拿下中職年度新人王，今年獲加薪，月薪從新台幣9萬元加至23萬元，他笑說：「蠻幸運的，表現被球隊肯定。」新人王光環加上獲得大幅加薪，詹子賢表示，難免有壓力，「但有壓力才會成長，就把壓力化成動力」。

詹子賢的表現被拿來和Lamigo桃猿隊強打者王柏融比較，兩人也是文化大學棒球隊學弟、學長，詹子賢表示，「不要跟別人比，畢竟我的起步也比別人晚」，不會去多想。

兄弟目前為止2場官辦熱身賽，詹子賢3個打數沒有安打表現，另外有守備失誤，球隊剛從美國移地訓練回來，身體還在適應，也有一些疲勞，失誤除了燈光影響，「也是自己不夠專注的原因」。

對於今年球季，詹子賢表示，不去設定什麼目標，也不會特別去追逐全壘打數，「還是希望提高上壘率，能夠幫助球隊就好」。（編輯：管中維）1070316

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