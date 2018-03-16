熱身賽打擊亮眼 鄧志偉今年不一樣

中華職棒統一獅隊野手鄧志偉（圖）今年很不一樣，因身體發出警訊、加上過去兩年表現不理想，讓他下定決心改變，他說，「今年給自己的目標，就是去挑戰做不到的事。」中央社記者謝靜雯攝 107年3月16日

（中央社記者謝靜雯台北16日電）統一獅隊野手鄧志偉今年很不一樣，身體發出警訊、加上過去兩年表現不理想，讓他下定決心改變，讓總教練黃甘霖也按讚。鄧志偉說，「今年給自己的目標，就是去挑戰做不到的事。」



鄧志偉目前為止官辦熱身賽總計出賽3場（一場先發），6個打數敲出3支安打，其中有兩發全壘打，打擊表現亮眼。



除了打擊狀況不錯，黃甘霖直言對他的表現印象深刻，「態度改變很多，表現出來的東西跟以往不太一樣，面對每天的工作、責任，都會去做好，找到自己工作的模式。」



鄧志偉去年下半季定位關鍵時刻代打，至於今年的角色，黃甘霖表示，會依守備狀況調整，如果高國慶守一壘，鄧志偉就會放在代打；高國慶如果體力下滑，就會讓鄧志偉先發守一壘，高國慶代打。



前兩個球季一軍出賽場次少，去年整季一軍出賽13場，鄧志偉說，前兩季算是低潮，加上去年健康檢查發現身體亮紅燈，「如果不改變，就會一直低潮下去；下定決心改變，從身體開始，然後展現在想法、態度，就會跟著不同。」



經過醫生建議，鄧志偉完成口中「不可能的任務」，醫生建議少吃肉、少油，從去年底到現在瘦了約10公斤，身體變輕鬆了，守備也比較靈活；從控制飲食到面對今年球季，「今年給自己的目標，就是去挑戰做不到的事，我原本覺得控制飲食做不到，但我做到了，還有很多事情可以去挑戰。」（編輯：黃瑞弘）1070316