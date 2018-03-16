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全英公開賽 戴資穎快打旋風晉級4強

發稿時間：2018/03/16 21:48

最新更新：2018/03/16 22:32

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世界羽球球后戴資穎（圖）16日在全英公開賽女單8強戰，以直落二拍落日本女將大堀彩，拿下4強門票。（badminton photo提供）中央社記者龍柏安傳真　107年3月16日世界羽球球后戴資穎（圖）16日在全英公開賽女單8強戰，以直落二拍落日本女將大堀彩，拿下4強門票。（badminton photo提供）中央社記者龍柏安傳真　107年3月16日

（中央社記者龍柏安台北16日電）世界球后戴資穎今天在全英公開賽女單8強，全場僅用33分鐘，就以直落二、21比12、21比13輕取日本女將大堀彩，寫下對戰5連勝，並拿下4強門票。

總獎金100萬美元（約新台幣2935萬）的「世界巡迴超級1000」全英羽球公開賽，今天進行各組8強，戴資穎面對世界排名14、左手持拍的大堀彩，全場一路壓著打，完全不給對手任何機會，連續兩局以壓倒性的優勢拿下。

今首局戴資穎就拉出一波8比1的攻勢，最多取得16比4領先，小戴靠著靈活的網前與變線攻擊，一路主導戰局，首局僅用14分鐘，就已21比12拿下。

次局雙方開局打成5比5平，小戴先用一波12比3的攻勢奠定勝基，最終以21比13淘汰對手，順利晉級4強。

小戴4強對手，將是世界排名第7的中國新星陳雨菲，兩人過去交手6次，小戴同樣擁有6戰全勝的對戰優勢，兩人最近一次交手是在今年一月的馬來西亞大師賽，當時小戴以直落二輕鬆過關。

小戴雖拿下晉級門票，可惜男雙大會第7種子、台灣組合陳宏麟與王齊麟，在8強以15比21、13比21不敵大會頭號種子、印尼組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）與蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）。

此外由廖敏竣、蘇敬恒聯手的男雙，也在8強賽以14比21、19比21輸給日本組合遠藤大由與渡邊勇大，無緣4強。（編輯：張銘坤）1070316

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