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王溢正熱身賽5局失1分 心態待調整

發稿時間：2018/03/16 22:02

最新更新：2018/03/16 22:26

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中華職棒官辦熱身賽，Lamigo桃猿隊16日與統一獅隊交手，桃猿先發投手王溢正（圖）投5局被敲3支安打，失掉1分，但適時穩住，率隊以4比3拿勝，王溢正坦言，還有很多地方需要調整，以及心態上的轉換。中央社記者謝靜雯攝　107年3月16日中華職棒官辦熱身賽，Lamigo桃猿隊16日與統一獅隊交手，桃猿先發投手王溢正（圖）投5局被敲3支安打，失掉1分，但適時穩住，率隊以4比3拿勝，王溢正坦言，還有很多地方需要調整，以及心態上的轉換。中央社記者謝靜雯攝　107年3月16日

（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職官辦熱身賽Lamigo桃猿隊今天與統一獅隊交手，桃猿隊先發投手王溢正投5局失1分，率隊以4比3拿勝；王溢正表示，面對即將開打的球季，心態都還在調整。

桃猿隊先發投手王溢正，今天比賽前兩局沒被獅隊敲出安打，5局接連被敲3支安打，失掉1分，但適時穩住，沒有再多掉分數，總計投5局被敲5支安打，失掉1分責失分，數據上看來表現不錯。

王溢正表示，「今天注重在調整投球時讓腳踩得穩一點」，投球策略就是投給打者打，總教練洪一中表示，王溢正這場比賽表現馬馬虎虎，速度好像沒有出來，對此王溢正則表示，現階段還沒有把速度往上拉很快，天氣比較暖時，投球速度往上拉的效果也會比較好。

王溢正比賽前4局有效壓制獅隊打線，第5局接連被敲安打掉分，他表示，沒有什麼特別的狀況，可能是因為剛好換捕手，配球上有點不同，但還是照自己的節奏和想法去投。

王溢正先前提到，要加強自己快投時的動作，包括重心轉移和變化球的角度，他今天賽後也提到，目前這部分的調整狀況不錯；中職新球季將於24日開打，王溢正坦言還有很多地方需要調整，以及心態上的轉換。

桃猿隊今天嘗試讓右打的林立打第一棒，4局桃猿隊靠著失誤、林承飛、詹智堯接連安打，先拿1分，林立敲出清壘三壘打，也靠著對手失誤跑回本壘得分；洪一中表示，過往球隊的第一棒多以左打為主，所以想要嘗試看看，如果球季中開路先鋒球員狀況不理想時，也比較好安排調度。（編輯：黃于）1070316

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