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大谷翔平熱身賽對洛磯被打爆 投不滿兩局掉7分

發稿時間：2018/03/17 09:28

最新更新：2018/03/17 09:28

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（中央社記者曹宇帆洛杉磯16日專電）美國職棒大聯盟MLB春訓熱身賽，洛杉磯天使隊的日籍二刀流球星大谷翔平，今天先發對科羅拉多洛磯隊，投不滿兩局掉7分退場。

這場比賽洛磯先攻，大谷翔平投1.1局被敲7支安打，其中包括兩支全壘打，掉7分都是責失，三振打者3人次，投出一個四壞球保送，還有一記觸身球，最後天使6比18敗給洛磯。

大聯盟官網報導，截至目前為止，在春訓熱身賽期間，包括之前打B Game賽事的表現，總計大谷翔平共投8.1局，被敲18支安打掉17分，其中責失15分，防禦率16.20。

打擊方面則是20個打數2支安打，打擊率剛好一成。

報導說，天使球團原期盼，大谷翔平今天先發能投75球撐4或5局，但投不滿兩局抓4個出局數用了50球。

報導指出，月餘前，一般預料大谷翔平應可在新球季的先發名單中，如今以他在春訓的投打表現來看，定位仍渾沌不明。

報導說，賽前記者詢問天使總教練索西亞（Mike Scioscia），大谷翔平在春訓的表現是否足以擠進開季先發名單，索西亞並未正面答覆。

他說，先發名單還沒敲定，只能說大谷翔平具備天賦，球團當然相信他的能耐，期待他在新球季開始時，可展現投打兼具的實力。

這位日籍二刀流球星對戰洛磯的表現雖不理想，但大聯盟官網報導說，他在首局上面對打者史托瑞（Trevor Story），曾投出98英里（約157公里）的速球並將他三振。（編輯：陳俊碩）1070317

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