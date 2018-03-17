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創建者盃高球賽次輪回穩 曾雅妮驚險晉級

發稿時間：2018/03/17 14:30

最新更新：2018/03/17 14:30

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（中央社記者李晉緯台北17日綜合報導）台灣高球女將曾雅妮今天在LPGA創建者盃次輪回穩，打出7鳥、2柏忌，低於標準桿5桿的67桿，兩輪合計低於標準桿1桿的143桿並列58名，成為4名參賽台灣選手中唯一晉級者。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金150萬美元（約新台幣4404萬）的創建者盃，在美國的亞歷桑納州舉行4回合共72洞的賽事。

首輪打出5鳥、5柏忌、2雙柏忌，高於標準桿4桿76桿成績的曾雅妮，在次輪急起直追，今天她在前9洞抓下4隻小鳥，僅吞下1個柏忌，後9洞抓下3隻小鳥，只吞下1個柏忌，最後以7鳥、2柏忌，低於標準桿5桿的67桿繳卡，兩輪合計低於標準桿1桿的143桿成績並列58名，吊車尾驚險跨過晉級線。

另外3名台灣選手狀況仍舊不佳，錢珮芸、龔怡萍、徐薇淩次輪分別打出72桿、74桿、75桿，兩輪合計繳出149桿、150桿、152桿成績，3人都遭到淘汰。

美國選手克蘭頓（Cydney Clanton）首輪打出7鳥、1柏忌、1雙柏忌，低於標準桿4桿的68桿；次輪她抓下4隻小鳥、獵下1隻老鷹，只吞下1個柏忌，打出低於標準桿5桿的67桿，兩輪合計低於標準桿9桿的135桿成績讓她躍居領先。（編輯：方沛清）1070317

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