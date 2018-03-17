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球速快曲球好 艾迪頓看好王維中在韓職

發稿時間：2018/03/17 14:44

最新更新：2018/03/17 15:08

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zoom in 中信兄弟洋投艾迪頓（圖）17日表示，過去曾看過韓職NC恐龍隊台灣投手王維中在美職投球，認為王維中球速快，加上有很好的曲球，看好王維中在韓職的發展。中央社記者黃巧雯攝　107年3月17日中信兄弟洋投艾迪頓（圖）17日表示，過去曾看過韓職NC恐龍隊台灣投手王維中在美職投球，認為王維中球速快，加上有很好的曲球，看好王維中在韓職的發展。中央社記者黃巧雯攝　107年3月17日

（中央社記者黃巧雯台北17日電）中信兄弟洋投艾迪頓今天表示，過去曾看過韓職NC恐龍隊台灣投手王維中在美職投球，由於王維中球速超過150公里，並擁有不錯的曲球，他看好王維中在韓職的發展。

艾迪頓2016年季中加入中信兄弟，2017年遭韓職樂天巨人挖角，但同年季中因表現不佳遭球隊釋出，今年回鍋中信兄弟。

艾迪頓過去曾效力於美國職棒密爾瓦基釀酒人隊，與王維中都曾待過釀酒人隊小聯盟體系，艾迪頓透露，過去在美職時曾看過王維中投球，也知道他轉戰韓國職棒。

艾迪頓認為，王維中球速可達151、152公里，加上有很好的曲球，他看好王維中可望在韓職發展的不錯。

由於洋將在台、韓職棒角色吃重，艾迪頓表示，要成為球隊頭號王牌，一場比賽先發至少要投7、8局，且必須要有好的投球內容，而王維中生涯單季較少投過超過100局，未來如何適應負擔大量局數，可能要特別注意。

儘管僅短暫待過韓職，艾迪頓也提到台、韓棒球文化不同，韓職賽前隊友也會聊天、開玩笑，但比賽時較認真、嚴肅，且對年長球員講話要有禮貌，而敬酒時酒杯高度不能超過年長的賢拜。

談到樂天巨人隊看板球星李大浩，艾迪頓除了稱讚李大浩是很棒的打者外，也形容李大浩就像一位藝術家，球棒就像是畫筆、筆刷，每次上去揮棒，就像是在畫畫一樣。（編輯：方沛清）1070317

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