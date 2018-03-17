世界大學生射擊賽 余艾玟奪國際賽首金

（中央社記者李晉緯台北17日電）里約奧運射擊國手余艾玟16日在世界大學生射擊運動錦標賽中，以總分237.6分稱后，這是她首度在國際賽摘金；另外，楊昆弼15日在男子不定向飛靶決賽射下45靶獲得銀牌。



國際大學運動總會（FISU）世界大學生射擊運動錦標賽14日起在馬來西亞吉隆坡進行，余艾玟、楊昆弼等人前往參賽。



余艾玟16日先在女子10公尺空氣手槍資格賽，以總分383分、排名第四晉級決賽，決賽中她再以總分237.6分射下金牌。



余艾玟今天接受中央社記者訪問時表示，決賽時一度處於落後，最後能拿下自己在國際賽第一面金牌，她「其實很訝異」。



談到決賽時的過程，余艾玟告訴中央社記者，她參加不少國際賽累積經驗，尤其里約奧運參賽經驗更是深刻，讓她在場上心情變得更冷靜，當下打不好只會想著下一發如何調整，「所以當時沒想太多，只告訴自己把動作做好。」



拿下別具意義的金牌，余艾玟感謝啟蒙教練郭喜重的指導，和中華奧會主席林鴻道、白天鵝建設的支持，有了大家的鼓勵，讓她能一步步邁向顛峰，在這次拿下期待已久的金牌。



另外，楊昆弼先是在總計125靶的男子不定向飛靶預賽射中122靶，以排名第一之姿晉級決賽，15日的決賽中他再於50靶射擊機會射下45靶，僅3靶之差與金牌擦身而過，最後獲得銀牌。（編輯：管中維）1070317