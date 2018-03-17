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爭高中排球后冠 東山陷傷兵困擾

發稿時間：2018/03/17 17:05

最新更新：2018/03/17 17:05

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（中央社記者李晉緯台北17日電）東山高中今天以直落3擊敗枋寮高中，闖進高中排球聯賽女甲冠軍戰，但今天比賽中陳昱潔嚴重扭傷，東山執行教練康金塗表示，「陳昱潔因為受傷，冠軍戰不會上場」，這讓東山尋求后冠出現變數。

106學年度高級中等學校排球甲級聯賽（HVL），今天在台北市立大學天母校區體育館進行男、女各兩場的4強戰，及5、6名排名戰。

台中市立東山高中今天在女子組4強戰，對上屏東縣立枋寮高中，成軍7年的東山，過去5次進到決賽，3度奪得后冠，今天她們以25比13、25比19、25比20，直落3擊敗平均身高僅165公分、以國中乙組選手為主體組隊的枋寮。

東山今天雖然贏球，但陣中主力之一陳昱潔卻在首節比賽中扭傷，裁判當下暫停比賽，陳昱潔久久無法站起，最後在休息好一會兒後，才在隊友攙扶下離場，之後也被送到醫院診治。

去年女子冠軍東山的執行教練康金塗表示，相較枋寮今天比較緊張的表現，東山打得比較穩定，攻、守上遇到一些「運氣球」時，幸運女神也多站在東山這邊。

傷了陳昱潔，讓東山今年尋求衛冕出現變數，對此康金塗認為，陳昱潔看起來傷得不輕，目前已經送到醫院處理，下一場比賽他不會讓陳昱潔勉強上場，即便球隊有連霸的戰績壓力，「但我希望選手就用平常心下去打」。

稍早的比賽，新北市立鶯歌高級工商以20比25、27比29、28比26、26比24、15比13逆轉擊敗台北市立內湖高級中學，獲得這次女子第5名，內湖高中則獲第6名。（編輯：黃于）1070317

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