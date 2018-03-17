兄弟捕手吳明鴻有潛力 開季一軍出發

中職中信兄弟隊新秀捕手吳明鴻（圖）表現受肯定，總教練史耐德表示，還不知是否將是主戰捕手，「但確定本季會從一軍出發」。中央社記者謝靜雯攝 107年3月17日

（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職中信兄弟隊新秀捕手吳明鴻表現受肯定，總教練史耐德表示，還不知是否將是主戰捕手，「但確定本季會從一軍出發」；吳明鴻表示，第一年不會設目標，希望加強守備穩定度。



兄弟隊去年季中選秀選進的潛力捕手吳明鴻，去年先去國訓隊服役，雖然比較晚加入球隊，但是表現備受肯定。史耐德稱讚，「看好他的潛力，是很聰明的選手，蹲捕能力和臂力都很好，只是差在需要更多的實戰經驗。」



兄弟今天在官辦熱身賽與統一獅隊交手，吳明鴻在比賽後半段上場，熱身賽首安也出爐，目前熱身賽總計3場出賽，7個打數敲出1支安打。



吳明鴻表示，雖然加入球隊的時間不長，但不會有太大適應上的問題，「先前去美國也遇過很多怪物級的投手，打過球速更快的球」；對於今年球季，沒有給自己設定成績上的目標，「希望健康、站穩一軍」。



吳明鴻提到，跟投手搭配已經差不多熟悉，還需要再多觀察其他隊的球員。教練團提到今年應該能從一軍出發，他表示，「如果可以當然很開心，這也是我的目標」，但在守備的穩定性等各方面能力還需要再強化。（編輯：黃瑞弘）1070317