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廖健富春訓狀況佳 開季一軍出發機會大

發稿時間：2018/03/17 20:04

最新更新：2018/03/17 20:29

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zoom in 中華職棒去年季中選秀狀元、Lamigo桃猿隊捕手廖健富（右）春訓表現不錯，開季一軍出發機會大。中央社記者謝靜雯攝　107年3月17日中華職棒去年季中選秀狀元、Lamigo桃猿隊捕手廖健富（右）春訓表現不錯，開季一軍出發機會大。中央社記者謝靜雯攝　107年3月17日

（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職去年季中選秀狀元、Lamigo桃猿隊捕手廖健富春訓表現不錯，近兩場官辦熱身賽也都先發蹲捕，總教練洪一中表示，開季一軍出發機會很大。

桃猿隊對廖健富表現很期待，去年季後原本有被選入亞洲職棒冠軍爭霸賽名單中，後來洪一中考量，希望新秀能有完整的秋訓和春訓，最後決定更換名單，把他留在台灣；洪一中解釋，「年輕人進來，我們的培養方式就是加強訓練量，先讓他們把身體練壯，才比較不容易受傷」。

廖健富高中畢業就投入選秀，今年9月才滿20歲，過去高中生一畢業就投入選秀，新人年就能在一軍打出好成績的例子並不多，但洪一中表示，「我們會選他就是因為他資質不錯，不會去定調年紀或要在二軍多久，只要他可以，為什麼要在二軍」。

廖健富今天賽前在中職官辦熱身賽總計3場出賽都是先發，6個打數敲出3支安打，包括1發全壘打，今天球隊與富邦悍將隊交手，廖健富先發蹲捕與先發投手道恩斯投捕搭擋，依然維持不錯手感，2局選到保送，4局打擊機會敲出安打，照目前熱身賽表現和教練團安排，開季一軍出發機會大。（編輯：黃于）1070317

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