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豐商笑話戰術奏效 朝高中排賽5連霸邁進

發稿時間：2018/03/17 21:06

最新更新：2018/03/17 21:06

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（中央社記者李晉緯台北17日電）尋求HVL男甲5連霸的豐原高商，今天在4強戰面對內湖高工時一度放不開，在教練使出「笑話戰術」讓球員放鬆後，終於展現應有水準，以直落3擊敗內工進到冠軍戰，朝5連霸邁進。

106學年度高級中等學校排球甲級聯賽（HVL），今天在台北市立大學天母校區體育館進行男、女各兩場的4強戰，及5、6名排名戰。

80學年度、101學年度，兩度稱霸的台北市立內湖高工，今天在首局一度與對手僵持，無奈隊史7度封王，這次尋求5連霸的國立豐原高商，在250人加油團助威下，仍以25比18、25比16、25比15贏球拿下冠軍戰門票。

賽後豐商教練葉忠桂表說：「想到要拚5連霸，全校都有壓力。」所以他不斷給選手心理建設，也一直想辦法幫球員抒壓，雖然拚5連霸有壓力，但之前連續4屆的冠軍戰經驗，讓教練們更知道怎麼即時化解球員綁手綁腳的狀況。

葉忠桂表示，今天比賽開打後，球隊連續7、8個發球都失誤，就是放不開手腳的證明，還好這幾年的經驗讓他早準備好「笑話戰術」，在暫停時講了幾個笑話，讓選手一笑就忘了緊張，心態慢慢調整過來，後面就越打越順。

豐商隊長劉佳昌表示，打到這個階段了，說不緊張是騙人的，今天進到比賽現場，球場比台北體育館大、觀眾也比往年多，確實讓大家更為緊張，還好老師講的笑話好笑，讓大家能放開來打，「但是礙於尺度，笑話還是留在隊上就好」。

上午男子組排名賽，國立華僑高級中等學校以25比17、26比24、25比20擊敗雲林縣立麥寮高中，獲得這次男子第5名，麥寮高中則獲第6名。（編輯：陳怡璇／劉政權）1070317

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