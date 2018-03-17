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陳仕朋好投率悍將勝 開季搶輪值機會大

發稿時間：2018/03/17 22:10

最新更新：2018/03/17 22:29

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中華職棒富邦悍將隊新秀投手陳仕朋（圖）17日在熱身賽對上Lamigo桃猿隊後援表現亮眼，總教練葉君璋肯定他的表現，開季在一軍先發輪值機會大。中央社記者謝靜雯攝　107年3月17日中華職棒富邦悍將隊新秀投手陳仕朋（圖）17日在熱身賽對上Lamigo桃猿隊後援表現亮眼，總教練葉君璋肯定他的表現，開季在一軍先發輪值機會大。中央社記者謝靜雯攝　107年3月17日

（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職富邦悍將隊20歲新秀投手陳仕朋，今天官辦熱身賽對Lamigo桃猿隊後援表現亮眼，球隊後半段反攻以6比4拿勝；總教練葉君璋說，感覺他已經準備好了，很有機會擠進開季先發輪值。

葉君璋先前就曾點名陳仕朋，提到他春訓狀況佳，今年在一軍的時間應該不少，但也提出擔心他年紀輕、經驗和心態調整上可能沒辦法這麼好。

陳仕朋今天熱身賽用好表現讓教練團放心，6局球隊落後時登板後援，投4局僅被敲出2安、無失分，拿下官辦熱身賽勝投；葉君璋表示，從今天他的表現上來看，「他已經準備好了，無論球速、控球，對比賽節奏的掌握都很好」。

陳仕朋原先是悍將隊15日熱身賽排定的先發投手，但比賽因雨取消，今天教練團安排雙先發方式讓他上場，葉君璋肯定他的表現，「看起來沒有很用力在投球，但都有維持一定的球速，他一直以來的水準就是這樣」，也提到只要他維持這樣的步調、不要受傷，開季在一軍先發輪值的機會大。

陳仕朋表示，有了去年季末在一軍先發出賽的經驗，秋訓和春訓時，學長也有提醒，不要受到球迷、對手是誰影響，「今天保持這樣的心情，投起來也比較自然」，春訓和秋訓時有在配球上做一些調整，收到不錯的成效，希望自己能夠繼續保持，開季一軍出發是目標。

今天熱身賽兩隊守備上都出現不少瑕疵，各有3次守備失誤，桃猿隊攻勢集中在前半段，悍將隊6局打完0比4落後，7到9局、局局得分，9局攻下3分、超前比數，拿下官辦熱身賽第3勝。（編輯：黃于）1070317

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