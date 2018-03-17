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胡凱翔砍新高27分 裕隆主場週稱王

發稿時間：2018/03/17 22:25

最新更新：2018/03/17 22:25

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（中央社記者李晉緯台北17日綜合報導）胡凱翔今天在比賽第3節轟下16分，最終砍下生涯新高的27分，幫助裕隆以101比77擊敗達欣，在主場週拿下2連勝，並以17勝、10敗甩開璞園，獨居戰績榜龍頭。

第15季超級籃球聯賽（SBL）的比賽，今天在新北市的新莊體育館進行，本週是裕隆納智捷的主題週，球隊祭出抽摩托車、抽汽車的好康。

在今天裕隆對上台北達欣工程的比賽，裕隆上半場打完還以45比48落後，但第3節胡凱翔得分大爆發，5次出手全部命中，6次罰球也命中4球，單節獨拿16分，裕隆在他帶領下，拉出單節31比10的猛攻，反以76比58領先，達欣無力追趕，裕隆以101比77逆轉擊敗達欣，在主題週拿下2連勝，戰績累積17勝、10敗，超越16勝、10敗的桃園璞園建築，在戰績榜獨居領先位置。

胡凱翔今天兩分球11投7中、三分球4投3中、罰球6罰中4，轟下生涯新高的27分，是裕隆全隊表現最好的球員；達欣表現最佳的，是獲得29分、15籃板的布拉（Sim Bhullar）。

稍晚金門酒廠對上台灣銀行的比賽，金酒一度領先達26分，但卻被台銀追3分差，所幸即時穩住陣腳，最終以89比81拿下勝利，目前累積15勝13敗，與達欣並列第3。（編輯：黃于）1070317

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