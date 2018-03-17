企業排球聯賽 台電包辦男女冠軍

（中央社記者李晉緯台北17日電）台電男排今天在企排聯賽挑戰賽冠軍戰1日2勝，逆轉國訓中心，獲得男子組冠軍，女子組冠軍也由台電拿下。



企業13年甲級男女排球聯賽挑戰賽，3戰2勝制的冠軍賽今天在屏東縣立體育館進行，4日進行的冠軍戰首役，國訓中心上演「老4傳奇」逆轉獲勝，終止台電男排44連勝紀錄。台電女排則力克中國人纖。



今天國訓中心與台電男排的冠軍賽次役，雙方前兩局戰成平手，第3局你來我往，在12度打平後，台電男排才以34比32艱苦拿下，決勝局台電男排靠著嚴密攔網，以25比21拿下，最終以3比1獲勝，將男子組冠軍賽的戰線延長到第3戰。



晚間進行的冠軍決戰，台電男排首局不敵國訓中心嚴防，以24比26丟失，次局台電男排黃建逢與王明浚聯手猛攻，以25比17扳平，第3局雙方你來我往，台電男排在黃建逢有效發揮下，以25比20拿下取得領先。



第4局國訓中心在戰術有效運用下，不斷與台電男排拉鋸，但台電男排的隊長張善源多次從後排躍起扣殺得手，率隊以26比24鎖定勝利，成功抱回隊史第8座冠軍。



女子組的冠軍賽，已經1勝在手的台電女排今天無畏中國人纖陳姿雅、羅儀璟兩門重砲轟擊，靠堅實防守多次在網前攔截取分，成功的防守策略下，最終以25比12、25比16、25比22獲勝，最後以2勝0敗摘下本屆賽事后冠。（編輯：黃瑞弘）1070317