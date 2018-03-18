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印地安泉女雙奪冠 謝淑薇排名獎金大豐收

發稿時間：2018/03/18 10:02

最新更新：2018/03/18 10:30

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台灣網球女將謝淑薇（右）和捷克搭檔史翠可娃（左），在印地安泉網賽女雙決賽以直落二奪冠。（圖取自BNP Paribas Open推特twitter.com/BNPPARIBASOPEN）台灣網球女將謝淑薇（右）和捷克搭檔史翠可娃（左），在印地安泉網賽女雙決賽以直落二奪冠。（圖取自BNP Paribas Open推特twitter.com/BNPPARIBASOPEN）

（中央社記者龍柏安台北18日電）台灣網球女將謝淑薇，今天和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova），在印地安泉網賽女雙決賽以直落二奪冠，推估下週謝淑薇的女雙世界排名，可望從27名，跳升至18名。

印地安泉網賽是男、女共站的比賽，男、女的總獎金都是797萬2535美元（約新台幣2.34億），謝淑薇今和史翠可娃聯手，以6比4、6比4擊敗大會頭號種子、俄羅斯組合瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）及維辛尼娜（Elena Vesnina）奪冠。

印地安泉網賽獎金豐厚，光是雙打冠軍獎金就高達43萬9350美元（約新台幣1289.6萬元），若搭檔兩人採均分制，這站就可讓謝淑薇賺進21萬9675美元（約新台幣644.8萬元）的獎金。

此外謝淑薇在印地安泉女單止步第2輪，依照大會公布的獎金分配，光是女單部分也可獲得2萬5465美元（約新台幣74.7萬元）的獎金，單雙打相加，她單站就可賺進約新台幣719.5萬元。

除荷包賺飽飽，依照推估，WTA最新的世界排名，謝淑薇單打可望從現在的67名，升到61，雙打也預計從目前的27，回升至18名。（編輯：方沛清） 1070318

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