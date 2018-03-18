/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 李敖戴資穎天元宮台灣旅行法
>rss

詹姆斯繳生涯第70次大三元 騎士砍公牛

發稿時間：2018/03/18 13:08

最新更新：2018/03/18 13:36

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
美國職籃NBA克里夫蘭騎士球星詹姆斯斬獲33分、13籃板與12助攻，繳出本季第15次、生涯第70次「大三元」，率隊伍以114比109擊敗芝加哥公牛。（圖取自騎士隊推特twitter.com/cavs）美國職籃NBA克里夫蘭騎士球星詹姆斯斬獲33分、13籃板與12助攻，繳出本季第15次、生涯第70次「大三元」，率隊伍以114比109擊敗芝加哥公牛。（圖取自騎士隊推特twitter.com/cavs）

（中央社芝加哥18日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士球星「詹皇」詹姆斯今天斬獲33分、13籃板與12助攻，繳出本季第15次、生涯第70次「大三元」，率隊以114比109擊敗芝加哥公牛，成功踢館。

路透社報導，詹姆斯（LeBron James）是NBA史上第6位生涯至少70個大三元的球星，僅次於「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的181次、魔術強森（Magic Johnson）的138次、基德（Jason Kidd）的107次、「西河」衛斯布魯克（Russell Westbrook）的101次，與張伯倫（Wilt Chamberlain）的78次。

小前鋒葛林（Jeff Green）與後衛克拉克森（Jordan Clarkson）各貢獻21分與19分，希基奇（Ante Zizic）繳14分，助騎士拿下近3場比賽的第2勝。

公牛方面，瓦倫坦（Denzel Valentine）拿下全隊及個人生涯最高34分，三分球11投8中，也翻新個人紀錄。波提斯（Bobby Portis）拿下15分與15籃板，潘恩（Cameron Payne）繳13分，席普瑟（Paul Zipser）襄助11分。公牛3月戰績跌至4勝4敗。

公牛中鋒費利西歐（Cristiano Felicio）繳10分與10助攻。

法新社報導，騎士今天在洛夫（Kevin Love）、胡德（Rodney Hood）、柯佛（Kyle Korver）、南斯二世（Larry Nance Jr.）、奧斯曼（Cedi Osman）和湯普森（Tristan Thompson）等傷兵的缺席下，以3勝3敗為這趟6場客場之旅劃下句點。

詹姆斯說：「考量傷兵及可以上場的球員，我們經歷一切拿下3勝3敗戰績，我覺得這對我們來說已經是相當棒的一趟旅程了。」（譯者：周莉芳/核稿：蔡佳敏）1070318

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP