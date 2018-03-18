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內工HVL季軍 教練：許立農打出代表作

發稿時間：2018/03/18 15:47

最新更新：2018/03/18 15:47

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（中央社記者李晉緯台北18日電）內湖高工今天以直落3擊敗大成商工，拿下高中排球聯賽男子組季軍，談到比賽中的亂流，內工教練杜承格表示，打出高中生涯最佳一役的許立農，是率領球隊突圍的關鍵。

106學年度高級中等學校排球甲級聯賽（HVL），今天在台北市立大學天母校區體育館進行男、女兩組的季軍戰、冠軍戰。

隊史兩奪冠、去年第5名的台北市立內湖高工首局以25比18拿下，但隊史3度奪冠的雲林縣私立大成商工次局不斷緊咬，並在末段兩度追平，內工關鍵時刻連下兩分，才以27比25拿下，取得「聽牌」優勢的內工，決勝局再遇苦戰，大成在末段多次扳平比數，內工及時穩住陣腳，以26比24獲勝。

內工執行教練杜承格表示，雖然首局以稍大的差距拿下，但大成畢竟是傳統強權，身高上也有優勢，這讓內工出現亂流，「不過我很驕傲的是，選手遇到亂流時沒有慌」。

杜承格也提到，今天球隊遇到狀況時，多虧了許立農跳出來帶領球隊，過去許立農在場上比較容易著急，也較情緒化，但今天十分冷靜、沉穩，「我覺得他打出高中生涯最好的一場比賽」。

對於教練的稱讚，許立農說，因為球隊仰賴他領導，所以他今天抱持「球來就打」的心情，加上他是高3的學長，所以就盡一切所能把球處理好，適時帶起球隊士氣，「場上我就多鼓勵大家，讓全隊團結起來，多了溝通是今天球隊獲勝的關鍵」。（編輯：黃于）1070318

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