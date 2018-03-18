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吳桀睿打擊手感燙 開季有望扛二壘

發稿時間：2018/03/18 18:44

最新更新：2018/03/18 18:53

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中職統一獅隊吳桀睿（圖）8日熱身賽攻、守表現佳，與富邦悍將隊交手，單場敲出4支安打，貢獻2分打點。中央社記者張新偉攝　107年3月18日中職統一獅隊吳桀睿（圖）8日熱身賽攻、守表現佳，與富邦悍將隊交手，單場敲出4支安打，貢獻2分打點。中央社記者張新偉攝　107年3月18日

（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職統一獅隊吳桀睿熱身賽攻、守表現佳，今天與富邦悍將隊交手，單場4安猛打賞，總教練黃甘霖說，開季二壘防區應該就是由他扛起，吳桀睿則表示，「不要放過機會、盡量表現」。

獅隊去年季後主力二壘手林志祥自請離隊，今年內野手要求多重守位，以便教練團安排調度，只有吳桀睿專攻二壘，黃甘霖稱讚，他從春訓自辦熱身賽第一場比賽，一直到官辦熱身賽打完，都維持穩定成績，「他只有一個位置，但他能把握機會好好在場上發揮」。

吳桀睿今天熱身賽單場4個打數敲出4支安打，貢獻2分打點，官辦熱身賽總計6場出賽（4場先發），17個打數敲出8支安打，打擊率4成71，好表現證明實力，黃甘霖表示，開季先發二壘位置將會由吳桀睿扛起。

吳桀睿表示，延續秋訓、春訓的訓練方式，只要有機會就想要多表現一點，希望能符合教練團的期待，不會放過任何機會；熱身賽打擊表現亮眼，但教練團也擔心熱身賽衝太快，到了正式球季賽沒辦法維持，吳桀睿則表示，按照自己的節奏備戰，保持身體健康，希望整季都能維持穩定好表現。（編輯：黃于）1070318

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