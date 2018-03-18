豐商拖垮對手體力大逆轉 高中男排5連霸

（中央社記者李晉緯台北18日電）豐原高商今天在高中排球聯賽男子組冠軍戰中，一度陷入0比2絕對落後，但球隊穩住心情，不斷將戰線延長，拖垮福誠高中體力，最終以3比2逆轉獲勝，完成5連霸。



曾於98學年度奪冠、近5年3度敗給豐商屈居亞軍的高雄市立福誠高中，今天打出絕佳開局，以25比20、26比24連下兩局率先「聽牌」；隊史7度拿下冠軍，今年要挑戰5連霸的台中市立豐原高商此時急踩煞車，以25比17、25比18連追兩局，讓比賽回到原點。



決勝局雙方一路拉鋸，5度平手後豐商連下4分，但福誠回敬3比0攻勢，在雙方僅剩1分差距之際，豐商連下3分先握有賽末點，即便福誠追回1分，但決勝局表現突出的張育陞再度開火，幫球隊拿下致勝分。



最終豐商就在先丟兩局後連趕3局，打滿5局完成絕地大反攻，於高中排球聯賽完成5連霸，豐商主力好手張育陞也獲得106學年度男子組最有價值球員（MVP）獎項肯定。



豐商執行教練葉忠桂表示「連霸愈多壓力就越大，今天開賽時大家真的有點喘不過氣」，對手福誠今天開賽表現得沉穩，「幾乎可說是無懈可擊的狀態」，不過因為體力調節問題讓豐商有機可乘，落後時他告訴選手「撐住就有機會」，選手撐過去了，讓球隊完成5連霸，他真的很開心。



今天表現精采的張育陞表示，今天前兩局打得辛苦，大家都綁手綁腳的，次局結束時，教練僅交代大家「當作從頭打起」，很高興大家一起把比賽贏下來了。



福誠執行教練戴耀章表示，因為接發球處理得好，讓球隊前兩局都能拿下，但球隊先發、替補選手實力有落差，在換人上有些困難，球員體力調適不來，才在後面很可惜的讓出冠軍。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070318