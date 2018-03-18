陳琥中繼3K飆速 開季規劃待討論

（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職中信兄弟隊潛力投手陳琥，今天在官辦熱身賽亮相，投1局飆3K、最快球速146公里，表現亮眼，陳琥自認控球位置比之前好；至於本季規劃，總教練史耐德表示要再跟投手教練討論決定。



陳琥為2016年兄弟隊中職選秀會首輪選進的潛力新秀，按照球隊規劃先在二軍養成，去年季末原本有機會上到一軍，但因為受傷錯過機會。



陳琥目前生涯沒有一軍出賽紀錄，去年二軍出賽18場（17場先發），戰績5勝3敗，防禦率5.03，今年沒有跟著球隊到美國移地訓練，留在二軍持續按照課表調整、加重訓練量。



兄弟今天官辦熱身賽與Lamigo桃猿隊交手，6局球隊5比0領先時登板中繼1局，接連三振林承飛、藍寅倫和林立，最快球速146公里、表現不差。



史耐德稱讚陳琥表現亮眼，在場上展現好的態度、積極攻擊打者好球帶，展現投球霸氣；對於陳琥今年規劃，史耐德表示，去年陳琥在二軍雖然多是以先發出賽，但二軍先發的用意，不一定是要將他養成先發投手，而是希望拉長他的投球局數、改善控球。



史耐德也提到，在長局數的投球中，能夠有效的控制3種以上的球種，這樣類型的投手就有機會定位成先發，如果沒有，在具控球水準的狀況下，也可以轉任牛棚投手；關於陳琥今年是否有機會一軍亮相、定位如何，史耐德表示，賽後跟投手教練討論後才會有結果。



陳琥首度在一軍強度比賽中登板，他表示沒有特別去想對手強度，更專注在捕手要的位置，不管開季教練團給什麼定位，都會盡力去完成。（編輯：陳清芳）1070318