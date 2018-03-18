/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 李敖戴資穎天元宮台灣旅行法
>rss

陳琥中繼3K飆速 開季規劃待討論

發稿時間：2018/03/18 22:16

最新更新：2018/03/18 22:16

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職中信兄弟隊潛力投手陳琥，今天在官辦熱身賽亮相，投1局飆3K、最快球速146公里，表現亮眼，陳琥自認控球位置比之前好；至於本季規劃，總教練史耐德表示要再跟投手教練討論決定。

陳琥為2016年兄弟隊中職選秀會首輪選進的潛力新秀，按照球隊規劃先在二軍養成，去年季末原本有機會上到一軍，但因為受傷錯過機會。

陳琥目前生涯沒有一軍出賽紀錄，去年二軍出賽18場（17場先發），戰績5勝3敗，防禦率5.03，今年沒有跟著球隊到美國移地訓練，留在二軍持續按照課表調整、加重訓練量。

兄弟今天官辦熱身賽與Lamigo桃猿隊交手，6局球隊5比0領先時登板中繼1局，接連三振林承飛、藍寅倫和林立，最快球速146公里、表現不差。

史耐德稱讚陳琥表現亮眼，在場上展現好的態度、積極攻擊打者好球帶，展現投球霸氣；對於陳琥今年規劃，史耐德表示，去年陳琥在二軍雖然多是以先發出賽，但二軍先發的用意，不一定是要將他養成先發投手，而是希望拉長他的投球局數、改善控球。

史耐德也提到，在長局數的投球中，能夠有效的控制3種以上的球種，這樣類型的投手就有機會定位成先發，如果沒有，在具控球水準的狀況下，也可以轉任牛棚投手；關於陳琥今年是否有機會一軍亮相、定位如何，史耐德表示，賽後跟投手教練討論後才會有結果。

陳琥首度在一軍強度比賽中登板，他表示沒有特別去想對手強度，更專注在捕手要的位置，不管開季教練團給什麼定位，都會盡力去完成。（編輯：陳清芳）1070318

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP