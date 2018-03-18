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兄弟7投鎖桃猿 熱身賽勝場開張

發稿時間：2018/03/18 22:19

最新更新：2018/03/18 22:19

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職中信兄弟隊官辦熱身賽勝場終於開張，今天與Lamigo桃猿隊交手，7名投手封鎖對手，僅讓桃猿敲出1安，加上隊友11支安打串連，終場以5比0拿下熱身賽首場勝利。

兄弟隊先發投手輪值還沒定下來，目前除了3洋投確定外，另外2名本土投手輪值人選還不確定，今、明兩天官辦熱身賽的先發投手機會大；總教練史耐德表示，目前有4、5個人選在考慮，還要看這兩場熱身賽狀況後再做最後的評估。

兄弟今天賽前3場熱身賽分別由3名洋投扛先發，今天比賽由本土投手蔡齊哲先發，蔡齊哲投3局僅被敲出1支安打，投出2次三振，沒有失分、表現不差。

兄弟4局開始啟動牛棚，洪宸宇、陳琥、楊達翔、鄭佳彥、張凱倫、楊志龍接連上場，沒再讓對手敲出安打，順利替球隊守住勝利。

兄弟隊總教練史耐德表示，投手群的表現好，無論是球速，還是投球位置都比之前更好，他歸功從去年11月開始，投手教練群就有針對投手制定訓練計畫，包括敏捷、跑步等，目前看來收到不錯成效。

兄弟2局靠彭政閔、吳明鴻接連安打先拿1分，4局靠著保送、接連安打、失誤，單局再攻下4分、奠定勝基；兄弟捕手吳明鴻今天比賽打擊手感不錯，單場3個打數敲出2支安打，貢獻2分打點，周思齊也有單場3安好表現。（編輯：李錫璋）1070318

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