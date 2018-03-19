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衛冕全英女單冠軍 戴資穎續當世界球后

發稿時間：2018/03/19 00:29

最新更新：2018/03/19 00:29

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（中央社記者李晉緯台北19日綜合報導）台灣羽球女將戴資穎今天成為10年來首位衛冕全英公開賽女單冠軍的選手，她也將持續在世界球后位置達68週。

女單世界排名第1的戴資穎，今天在素有「小世界盃」之稱的全英公開賽，以22比20、21比13擊敗世界排名第2的日本女將山口茜奪冠，成為近10年首度衛冕全英女單冠軍的好手。

根據世界羽球聯盟（BWF）世界排名計算方式，會以選手在過去52週賽事中取得積分最高的10場比賽為計算基礎。在這次比賽之前，戴資穎的世界排名積分是8萬9259分，山口茜是8萬3631分。

在今天的比賽之後，戴資穎扣除逾期分數後，世界排名積分將更新為9萬4839分，仍領先山口茜的8萬7411分，續坐球后寶座。

不過因為BWF賽程更動，去年4月進行的馬來西亞公開賽、新加坡公開賽，今年分別延到6月、7月，根據計分規則，4月時戴資穎過去在馬來西亞公開賽、新加坡公開賽賺進的1萬1000分、9200分將不被列入。

相對來說，這兩場比賽本來就非山口茜過去52週10場獲得積分最高的比賽之一，因此積分不受影響，所以預計在4月中，山口茜的積分就可能超越戴資穎，成為新任世界球后。（編輯：何宏儒）1070319

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